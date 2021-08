Total War – Rome: Brettspiel angekündigt

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Globalstrategieklassiker Total War – Rome von Entwickler Creative Assembly soll bereits im nächsten Jahr eine Brettspielumsetzung erhalten. Hierfür kooperiert der Publisher Sega mit der britischen Brettspielschmiede PSC Games, die sich überwiegend auf Kriegs- und Militärspiele spezialisiert haben.

Viel ist über die Brettspieladaption noch nicht bekannt. Laut PSC Games soll die Tabletopvariante die Essenz des Computerspiels enthalten und bis zu vier Spielern die Möglichkeit einräumen, als Anführer der Reiche von Rom, Karthago, Griechenland oder Gallo-Germanien anzutreten. In etwa drei Stunden Spielzeit kann in der Zeitspanne von 250 vor bis 50 nach Christus nach Lust und Laune erobert werden. Erweiterungen seien bereits in Planung.

Als Designer wird der renommierte Simon Hall ins Feld geschickt, der durch Brettspiele wie Mortem et Gloriam oder Storm of Arrows bereits bewiesen hat, dass er gute Historienspiele entwickeln kann.

Noch im vierten Quartal dieses Jahres soll eine Kickstarterkampagne starten, um Total War – Rome zu finanzieren. Als Erscheinungsjahr ist bereits 2022 anvisiert.