PM: Neu im Xbox Game Pass: Psychonauts 2, Twelve Minutes, Humankind und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Es gibt gewisse Konstanten in unseren Leben, auf die kannst Du Dich immer verlassen: Der tägliche Sonnenaufgang, Ebbe und Flut, das kommende Wochenende – oder auch die monatlich erscheinenden neuen Spiele, Updates, Perks und Quests im Xbox Game Pass! Egal, ob Du pünktlich zum Release das Schicksal Deiner eigenen Zivilisation in Humankind in die Hand nimmst oder Dich in die bizarren mentalen Welten von Psychonauts 2 stürzt – es gibt überall aufregende neue Abenteuer zu entdecken! Also verlier keine Zeit und erfahre hier alles über die neuen, spannenden Inhalte, die der August noch für Dich bereithält!

Humankind (PC) Humankind ist eine packende Aufbau-Strategie, die Du bereits ab Release im Xbox Game Pass spielst. Du schreibst die Geschichte der Menschheit neu und kombinierst verschiedene Parameter aus über 60 verschiedenen Kulturen, um eine einzigartige Zivilisation zu schaffen, die Du von der Antike bis in die Moderne begleitest und lenkst.

Need for Speed Heat (Cloud) EA Play – Need for Speed Heat ist ein packendes Racing-Abenteuer, in dem Du es mit dem Gesetz aufnimmst, während Du als Streetracer*in rasante Rennen bei Tag und Nacht bestreitest.

Star Wars Battlefront II (Cloud) EA Play – In Star Wars Battlefront II bestimmst Du das Schicksal Deiner eigenen Heldenfigur. In einer packenden Kampagne, die mehr als 30 Jahre Star Wars-Geschichte umspannt, triffst Du auf legendäre Kultfiguren wie Kylo Ren, Darth Maul oder Han Solo und stellst Dich sowohl packenden Gefechten an Land als auch atmosphärischen Schlachten im All. Egal, ob Blaster, Lichtschwert oder X-Wing – Du entscheidest über das Schicksal der Galaxie.

Star Wars Jedi: Fallen Order (Cloud) EA Play – In diesem Abenteuer tauchst Du tief in die unendlichen Weiten des Star Wars-Universums ein. Als Padawan erlebst Du ein atmosphärisches Action-Abenteuer und flüchtest vor den Jäger*innen des Imperiums. Lerne neue Macht-Fähigkeiten, meistere das Lichtschwert, stelle Dich endlich Deinen Feind*innen und erfülle Dein Schicksal.

19. August – Recompile (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Du übernimmst die Kontrolle über ein halbintelligentes Programm und kämpfst in einem stimmungsvollen Hacker-Abenteuer im Metroidvania-Stil gegen Deine eigene Auslöschung. Recompile spielt in der weitläufigen und komplexen 3D-Welt des Mainframes. Dieses Abenteuer im Cyberspace bietet intensive Kämpfe, herausforderndes 3D-Platforming, übermächtige Fähigkeiten und eine logikbasierte Mechanik zum Hacken der Umgebung.

19. August – Train Sim World 2 (Cloud, Konsole und PC) Die Evolution der Eisenbahnsimulation ist jetzt Teil des Xbox Game Pass! Du übernimmst die Kontrolle über die deutsche Hochgeschwindigkeitsbahn mit dem berühmten DB ICE 3M ab Köln, stellst Dich der Herausforderung des Sand Patch Grade in der CSX AC4400CW und meisterst die London Underground Subway auf der Bakerloo Line.

19. August – Twelve Minutes (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Mit den talentierten Stimmen von Daisy Ridley, James McAvoy und Willem Dafoe als fantastischer Antagonist wird dieser interaktive, klaustrophobische Thriller zu einem immersiven Nervenkitzel. Ein romantischer Abend mit Deiner Frau verwandelt sich in einen brutalen Albtraum als ein unbekannter Mann bei Euch einbricht, Deine Frau des Mordes beschuldigt und Dich zu Tode prügelt. Doch plötzlich erwachst Du erneut – und stellst fest, dass Du in einer zwölfminütigen Zeitschleife gefangen bist, die den Abend immer wieder durchspielt. Nur wenn Du herausfindest, welche Handlungen die Zeitschleife durchbrechen können, ist es möglich Dein Leben und das Deiner Frau zu retten.

25. August – Psychonauts 2 (Cloud, Konsole und PC) Psychonauts 2 von Xbox Game Studios und Double Fine erzählt die Geschichte von Razputin “Raz” Aquato. Als ausgebildeter Akrobat und mächtiger Hellseher ist er das jüngste Mitglied der internationalen hellseherischen Spionage-Organisation Psychonauts. Mit Hilfe seiner übersinnlichen Fähigkeiten stellt sich Raz in den Köpfen von Freund*in und Feind*in irrwitzigen Missionen und bekämpft ihre inneren Dämonen. Sein Ziel: ein böses, wahnsinniges Genie zu stoppen. Als Xbox Game Pass-Mitglied installierst Du Psychonauts 2 bereits jetzt vor, so dass Du pünktlich zum Release direkt loslegen kannst.

26. August – Myst (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Willkommen auf Myst, einer wunderschönen Insel voller Geheimnisse, Mysterien und Intrigen. Je tiefer Du in die verborgenen Verbindungen unter der Oberfläche eintauchst, desto mehr Details um eine furchtbare Familientragödie treten an die Oberfläche. Diese Geheimnisse deckst Du jetzt bereits pünktlich zum Release im Xbox Game Pass auf.

Jetzt verfügbar – Boyfriend Dungeon (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Boyfriend Dungeon ist der etwas andere Dungeon-Crawler, in dem Du Deine Waffen datest. Schnapp Dir Schwert, Dolche oder fünf weitere Waffen, und betritt den Dungeon voller Monster. In verschiedenen Dates levelst Du die Waffen auf und findest vielleicht sogar die Liebe Deines Lebens.

Jetzt verfügbar – Library of Ruina (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Der Kampf zwischen Bibliothekar*innen und Besucher*innen der Bücherei ist ausgebrochen! Besiegte werden zu Büchern, so dass die Bücherei mit jedem errungenen Sieg wächst. Je mehr hochwertige Bücher Du sammelst, desto mehr Besucher*innen mit noch größeren Geheimnissen betreten Deine Hallen.

Jetzt verfügbar – Age of Empires II: Definitive Edition – Dawn of the Dukes (PC) Dawn of the Dukes ist die zweite offizielle Erweiterung zu Age of Empires II: Definitive Edition mit zwei neuen Zivilisationen und drei neuen Kampagnen. Du betrittst die Schlachtfelder Mittel- und Osteuropas und sicherst Dir Deinen Platz mit schierer militärischer Macht, ökonomischer Kraft und hoch disziplinierten Armeen. Mitglieder des Xbox Game Pass sparen beim Kauf 25 Prozent!

Jetzt verfügbar – Black Desert: Corsair Awakening Update Du brauchst eine Auszeit von der flirrenden Hitze der Black Desert? Dann triff die Korsarin, die Kommandeurin der See und Manifestation der neuen Seefahrer-Klasse. Als Seefahrerin reitest Du über die Wellen, beschwörst Tsunamis und verwandelst Dich in eine Meerjungfrau, um Deine Feind*innen zu besiegen. Ihr Kampfstil ahmt die Wellen des Ozeans nach – unvorhersehbar, einzigartig und wunderschön.

Jetzt verfügbar – Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox Series X|S Optimized Update Der preisgekrönte Gaming-Hit Senuas Sacrifice ist ab sofort mit verbesserter Grafik, DirectX Raytracing Resolution Mode und mehr optimiert für das Spielen auf Xbox Series X|S. Hier erfährst Du weitere Details.

Jetzt verfügbar – Minecraft: Major League Baseball Home Run Derby DLC Major League Baseball hält Einzug in die Welt von Minecraft! Du wählst Deine Aufstellung aus über 30 verschiedenen Teams und testest Deine Reflexe im Schlagkäfig. Werde Teil Deines Lieblingsteams und schwinge den Ball über Zäune und Bäume hinweg zum Homerun! Nutzer*innen des Xbox Game Pass sparen 10 Prozent.

Ab sofort genießen Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate zehn weitere Spiele mit Xbox Touch Control in der Cloud. Besuche einfach xbox.com/play auf Windows 10 PC sowie Apple Smartphones und Tablets, oder via Xbox Game Pass Mobile App auf Android und spiele ganz ohne Controller.

Die Xbox Game Pass Ultimate Perks werden im August so richtig sportlich! Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – MLB The Show 21: Summer Bundle Stelle Dich Deinen Rivalen und beherrsche das Spiel. Mit dem Summer Bundle boostest Du Dein Team mit The Show Packs, Stubs und vielem mehr.

Jetzt verfügbar – The Sims 4: Kids Room Stuff Mit dem The Sims 4 Kids Room Stuff Pack Perk via EA Play erfüllst Du Deinen kleinen Sims den Traum von einem fantastischen Kinderzimmer, das keine Wünsche offenlässt.

Jetzt verfügbar – Splitgate: Xtreme Perk Pack Mach Dich bereit für noch mehr Action und exklusive Inhalte. Schalte den Xtreme Charakter Skin, Waffen Skins und gratis Banner mit dem Splitgate Perk Pack frei.

Wie jeden Monat verlassen am 31. August bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.