PM: Young Souls: Koop-Prügel-Rollenspiel erscheint heute für Stadia – PC und Konsolen folgen im Herbst 2021 (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bosskampf-geladener Gameplay-Trailer kündigt Koop-RPG Beat’em up Young Souls für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam für den Herbst 2021 an – nach heutigem Release auf Stadia

PARIS (17. August 2021) – Publisher The Arcade Crew und Entwickler 1P2P kündigten heute an, dass Young Souls, ein Koop-RPG-Beat’em up, das Zwillinge bei ihrem Kampf durch die Welten begleitet, zusätzlich zur bereits angekündigten Veröffentlichung auf PC über Steam auch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Young Souls wird im Herbst 2021 auf PC und Konsolen veröffentlicht, nachdem es heute bereits auf Stadia erschienen ist.

Die herausfordernden Kämpfe von Young Souls kann man sich im neuen Trailer direkt in Aktion ansehen:

Im heutigen Ankündigungstrailer, der im Rahmen eines PlayStation-Blog-Beitrags enthüllt wurde, treffen die beiden Waisen Jenn und Tristan auf mächtige Ungeheuer aus der Anderswelt und zeigen die intensiven Bosskämpfe des Spiels. Die Zwillinge präsentieren einen Ausschnitt aus dem umfangreichen Waffenarsenal und der einzigartigen Ausrüstung, die Spieler und Spielerinnen im Spiel finden können, und treten gegen einige der mächtigsten Feinde aus Young Souls an, wobei jedes Eintauchen in die wunderschönen, aber tödlichen Dungeons auch die Chance auf mächtige neue Beute bietet.

„Bei Young Souls war es von Anfang an unser Ziel, die Bosskämpfe zum Herzstück des Spiels zu machen“, erklärt Jérôme Fait, Mitbegründer von 1P2P Studio. „Wir haben hart an diesen Kämpfen gearbeitet, um sie so spannend und belohnend wie möglich zu gestalten.“

Im heutigen PlayStation-Blog-Beitrag hat 1P2P weitere Informationen zu den packenden Showdowns und den rasanten, kooperativ inspirierten Kämpfen des Spiels veröffentlicht. Die vollständigen Gedanken des Teams gibt es hier zu lesen.

In der fesselnden Geschichte von Young Souls sind die Zwillingshelden auf der Suche nach ihrem Vormund, einem Professor, der auf mysteriöse Weise verschwand, kurz bevor Jenn und Tristan ein unerklärliches Portal auf seinem Anwesen entdeckten. Die Zwillinge verbringen nun ihre Tage damit, durch ihre malerische Stadt zu streifen, sich durch Fitness-Sessions Vorteile zu verschaffen und neue Outfits zu kaufen, bevor sie die ganze Nacht durchkämpfen, um Dungeons voller Feinde zu überwinden. Mit dem Schicksal ihres geliebten Gefährten und der ganzen Welt in ihren Händen müssen Jenn und Tristan unermesslichen Gefahren trotzen und die entscheidenden Kämpfe ihres Lebens bestehen.

Noch mehr Neuigkeiten zu Young Souls gibt es auf der offiziellen Website , außerdem kann man den Titel bei Steam auf seine Wunschliste setzen und 1P2P auf Twitter via @1P2PStudio folgen. Das komplette Line Up von The Arcade Crew gibt es auf TheArcadeCrew.com oder ebenfalls auf Twitter via @TheArcadeCrew .

Über The Arcade Crew The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung großartiger Originalspiele mit Retro-Feeling von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu fördern und eine echte Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Kontaktiert uns unter https://www.thearcadecrew.com/ und folgt uns auf Twitter via @thearcadecrew.

Über 1P2P Studio 1P2P wurde 2017 von Jérôme Fait und Baptiste Martin, ehemaligen Ankama-Entwicklern, gegründet. Auch wenn Young Souls ihr erstes Spiel als Indie-Studio ist, haben diese großartigen Jungs bereits mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Videospielindustrie gesammelt. Sie stecken beide hinter „Inside My Radio“ – dem Gewinner des Ludum Dare 23.