Call of Duty Vanguard: Release am 5. November / Zombie-Crossover [U.]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Update vom 20.8.2021:

Wie versprochen wurde Call of Duty - Vanguard in einem Trailer vorgestellt und mit vielen Infos bedacht. So werdet ihr in der Kampagne insgesamt vier Charaktere spielen, die Teil der Task Force One sind, aus der die heutigen Special Forces geworden sind:

Sergeant Arthur Kingsley, 9. Fallschirmspringerbataillon, britische Armee

Lieutenant Polina Petrova, 138. Infanteriedivision, Rote Armee

Lieutenant Wade Jackson, Aufklärungsgruppe 6, United States Navy

Private Lucas Riggs, 20. Bataillon der 9. australischen Infanteriedivision, britische achte Armee

Euch verschlägt es zu diversen Schlachten an die Ost- und Westfront des Zweiten Weltkriegs, aber auch im Pazifik und Nordafrika werden ihr kämpfen. Wie schon bei den beiden Vorgängerspielen wird es auch in Vanguard Crossplay geben, das sogar generationenübergreifend funktioniert.

Im Multiplayer-Bereich verspricht Activision von Launch an 20 Maps, von denen 16 für die Standard-Modi wie Deathmatch und Herrschaft konzipiert sind. Bei der Waffenanpassung hat Sledgehammer Games den Waffenbauer laut eigenen Aussagen deutlich erweitert, durch das neue Caliber-System soll sich die genutzte Art des Schießprügels nun auch spürbarer auswirken, oder wie es im Playstation Blog heißt: "Zerstörung, Abtrennung von Gliedmaßen und Schussrate sind nun dynamischer denn je". Weiter soll der 2-gegen-2-Gunfight-Modus in einer neuen Version enthalten sein. Erstes Gameplay soll in Kürze in einem Trailer gezeigt werden.

Auch der Zombie-Modus ist wieder mit an Bord und hier hat sich Sledgehammer Games auf ein Crossover mit Treyarch eingelassen, dem Studio hinter Call of Duty - Black Ops Cold War. Der Koop-Modus wird die Story um den Dunkeläther weitererzählen, neue Geschichten bieten und auch frische Elemente in das Spielprinzip bringen. Weitere Infos zum Zombie-Modus von Call of Duty - Vanguard wird es zu Halloween geben.

Und natürlich darf auch Warzone nicht fehlen. Der Battle-Royale-Modus wird um eine neue Map erweitert. Natürlich ist er voll in Vanguard integriert, außerdem soll es nach dem Release des Spiels kontinuierlich neue Karten, Modi, Playlists, Saison-Events und Community-Feiern geben.

Wo wir schon beim Release sind: Erscheinen wird Call of Duty - Vanguard am 5. November 2021 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Einen Schwung erster Bilder findet ihr in unserer entsprechenden Screenshot-Galerie.

Ursprüngliche News:

Wie Activision bekannt gegeben hat, wird das neue Call of Duty am 19. August 2021 der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Wie schon bei Black Ops Cold War (im Test, Note: 8.0) wird die Enthüllung in dem Battle-Royale-Ableger Warzone stattfinden. Als Uhrzeit gibt Activision 19:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit an. Dann soll die "Schlacht von Verdansk" starten, bei der Call of Duty - Vanguard erstmals gezeigt wird. Wenn ihr schon um 18:30 Uhr auf den Servern eintrudelt, dann erhaltet ihr bis 19:29 Uhr doppelte EP, doppelte Waffen-EP und doppelte Battle Pass-EP.

Im Zuge der Ankündigung der Ankündigung hat Activision auch gleich einen ersten Teaser zu Call of Duty - Vanguard veröffentlicht. Dieser zeigt einen zerbombten Wald und zerstörte Flugzeuge an einem Strand, das Setting im zweiten Weltkrieg scheint also gesetzt zu sein. Entwickelt wird Vanguard von Sledgehammer Games, die zuletzt für Call of Duty - WW2 (im Solo-Test, Note: 8.5) verantwortlich zeichneten, das ebenfalls in diesem Zeitraum spielt.