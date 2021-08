Call of Duty - Vanguard: Enthüllung am 19. August in Warzone

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Activision bekannt gegeben hat, wird das neue Call of Duty am 19. August 2021 der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Wie schon bei Black Ops Cold War (im Test, Note: 8.0) wird die Enthüllung in dem Battle-Royale-Ableger Warzone stattfinden. Als Uhrzeit gibt Activision 19:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit an. Dann soll die "Schlacht von Verdansk" starten, bei der Call of Duty - Vanguard erstmals gezeigt wird. Wenn ihr schon im 18:30 Uhr auf den Servern eintrudelt, dann erhaltet ihr bis 19:29 Uhr doppelte EP, doppelte Waffen-EP und doppelte Battle Pass-EP.

Im Zuge der Ankündigung der Ankündigung hat Activision auch gleich einen ersten Teaser zu Call of Duty - Vanguard veröffentlicht. Dieser zeigt einen zerbombten Wald und zerstörte Flugzeuge an einem Strand, das Setting im zweiten Weltkrieg scheint also gesetzt zu sein. Entwickelt wird Vanguard von Sledgehammer Games, die zuletzt für Call of Duty - WW2 (im Solo-Test, Note: 8.5) verantwortlich zeichneten, das ebenfalls in diesem Zeitraum spielt.