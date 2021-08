Cyberpunk 2077: Neuigkeiten zu Update 1.3

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Es tut sich etwas in Night City: CD-Projekt Red gewährt per Blog erste Einblicke in das "Major Update 1.3" für Cyberpunk 2077. Folgen die Entwickler ihrer bisherigen Updatestrategie, kann man mit einer Veröffentlichung des Updates in den nächsten Wochen rechnen.

Unter anderem werden in dem Blogeintrag und den zugehörigen Videos Anpassungen an der Minimap während der Fahrten, den Videosequenzen im "Puppen"-Bordell Clouds und den Ausprägungen der Charakterwerte vorgestellt.

Nähere Informationen will CD-Projekt Red am heutigen 17.8.2021 ab 18 Uhr auf dem offziellen Twitch-Kanal www.twitch.tv/cdprojektred vorstellen. Diese dürften parallel auch im Blog auftauchen.