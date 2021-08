PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE: JAHR 6 SEASON 3 CRYSTAL GUARD ENTHÜLLT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,16.August2021–Ubisoft®enthüllte heuteCrystalGuard,die dritteSeasonvonTomClancy'sRainbow Six SiegeJahr6,denneuen Operator,Osa, eine Militäringenieurinaus Kroatien, sowie leichte Überarbeitungen der KartenKüste, Bank und Clubhausund viele weitere Updates.

Der Trailer zu Crystal Guard kann unter folgendem Link gefunden werden:

InCrystalGuardwerden dieSpieler:inneneine brandneue Angreiferin,Osa, entdecken, die mit dem Talon-8 Clear Shield ausgestattet ist: einem transparenten, kugelsicheren Schild, den sie auf dem Boden, in Türrahmen oder in Fensterrahmen einsetzen kann. Bei Bedarf kann sie sich mit dem Schild in den Händen fortbewegen, wenn auch mit gewissen Einschränkungen (Waffenichtausgerüstet, kein Sprint, keine Bauchlage).Osaist ein Operator mit mittlerer Geschwindigkeit und mittlerer Panzerung, ausgerüstet mit einer 556Xloder PDW9 als Primärwaffe und der PMM als Sekundärwaffe.

Zusätzlichwurden die Karten "Bank", "Küste" und "Clubhaus" von Grund auf neu erstellt, um dasBalancing, die Umweltzerstörung, die Schallausbreitung und die Beleuchtung zu verbessern.CrystalGuardführt zahlreicheBalancingAnpassungen auf diesen Karten ein, darunter der neueBombenstandort 1FEmpfang anstellevon1FServiceEingangaufKüste,undneueOrte und mehr Eingänge - zum Beispiel wurden eine neue GasseaufBank und ein neuer WegaufClubhaushinzugefügt. Was die Umweltzerstörung angeht, so gibt es auf den Karten Bank und Küste neue zerstörbare Wändeund Gegenstände: auf Bank das Geländer auf 2F Skyline und auf Küste die Außenwand der 2F VIP-Lounge.

Zu den zusätzlichen Updates, die mitCrystalGuardkommen, gehören:

Endlich gibt es fürTomClancy'sRainbow Six Siegeden zweiten EliteSkin ausCapcom®sSurvivalHorrorFranchise Resident Evil:DenLion "Leon S. Kennedy" Elite. Dieser EliteSkin wird ab dem 17. August erhältlich sein.

Rainbow Six Siegewird im Herbst 2021eine neue Sammlerboxveröffentlichen. DieseBoxist exklusiv im Ubisoft Store erhältlich und enthält exklusive Goodies wie eine Nachbildung von Sledges Hammer,dasFunkelTachankaChibiund digitale Inhalte fürRainbow Six Siege. Weitere Details sind auf store.ubi.com zu finden.

Der Testserver fürCrystalGuardwird am 17. August freigeschaltet,Osafolgt am 18. August. Der Testserver ist eine alternative Version vonTomClancy'sRainbow Six Siege, die es ermöglicht, kommende Gameplay-Features zu testen, die ihren Weg in das Hauptspiel finden werden. Da es sich um eine Testumgebung handelt, ist ein konsistentes Spielerlebnis auf dem Testserver nicht garantiert.Spieler:innensind eingeladen, Probleme, die auf dem Testserver auftreten,hier auf der R6 Fix-Plattformzu melden.

Spieler:innenkönnen ihre Spielstatistiken einsehen, ihren Fortschritt verfolgen, personalisierte Zusammenfassungen erhalten und vieles mehr unter:https://www.ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/stats

Weitere Informationen zuTomClancy'sRainbow Six Siegegibt es unter: ubisoft.com/game/rainbow-six/siege