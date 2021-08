Mortal Shell: Erweiterung The Virtuous Cycle fünf Tage kostenlos

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 18. August 2021 wird mit The Virtuous Cycle ein erstes DLC für das Soulslike Mortal Shell (im Test, Note: 8.0) erscheinen. Die wohl größte Neuerung der Erweiterung dürfte der Roguelike-Modus sein, den sie einfügt. So soll eine Menge Wiederspielwert geboten werden. Dazu gesellen sich über 125 neue Fähigkeiten, die ihr freischalten könnt, sowie eine neue Hülle, in die ihr schlüpfen könnt.

Als besonderes Schmankerl wird The Virtuous Cycle direkt bei Release gratis zur Verfügung stehen. Egal ob ihr auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S oder Xbox One spielt, ihr könnt den DLC fünf Tage lang gratis herunterladen. Danach werden 6,99 Euro fällig. Zeitgleich mit dem Release der Erweiterung wird das Hauptspiel zudem auf Steam und GOG.com erscheinen.