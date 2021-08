Call of Duty: Reveal von neuem Teil Vanguard wohl noch diese Woche

PC XOne PS4

Dataminer hatten letzte Woche in einem Update für Call of Duty - Warzone entdeckt, dass der nächste Teil von Activisions Shooter-Reihe den Titel Vanguard tragen soll. Dazu wurde ein Bild von den unterschiedlichen Versionen des Spiels extrahiert. Activision ging gegen Bilder von dem Leak auf Twitter vor.

Gleichzeitig teaserte Warzone ganz offiziell das Zweite-Weltkriegs-Setting des neuen CoD an: Gewinnt ein Squad in der jüngst gestarteten Saison 5 des Battle-Royale-Ablegers, wird das letzte Mitglied des Teams erschossen, als es per Seilzug in den Extraktions-Helikopter einsteigen will. Die Kamera zeigt darauf eine Scharfschützin mit Uniform und Bewaffnung aus dem zweiten Weltkrieg (siehe Titelbild dieser News). Zwischenzeitlich ging nun auch im Playstation-Store scheinbar ein Produktbild zu früh online, laut dem die offizielle Ankündigung von Call of Duty - Vanguard am 19. August 2021 um 19:30 Uhr stattfinden wird – wie schon beim Vorgänger in Form eines Events in Warzone.