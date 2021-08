Selaco: Von FEAR inspirierter Retro-Shooter im zerstörerischen Trailer

PC Linux

Entwickler Altered Orbit Studios hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Selaco veröffentlicht. Der Retro-Shooter nutzt GZDoom, den 3D-beschlenuigten Port der klassischen Doom-Engine, und ist laut den Entwicklern stark von Monoliths Shooter FEAR inspiriert. Das zeigt sich unter anderem an den Zerstörungseffekten in dem dreiminütigen Trailer. Die Einrichtung wird durch die Feuergefechte in Mitleidenschaft gezogen, außerdem erschüttern Erdbeben den Level und ramponieren das Gebiet zusätzlich. Auch anhand des KI-Verhaltens wollen die Entwickler an das Vorbild FEAR anknüpfen. Daneben seht ihr im Trailer auch ein verstecktes Geheimnis in bester Doom-Tradition.

Die Story von Selaco wird in einer unterirdischen Anlage auf der zerstörten Erde spielen. Ihr müsst mit der Leiterin der Sicherheitskräfte Dawn mysteriöse Invasoren aufhalten, die einen Angriff auf den Komplex starten. Die Story soll dabei keine kleine Rolle spielen, so wollte Dawn vor dem Angriff die dunkle Geschichte der Anlage zutage fördern und der Plot wird auch die persönliche Geschichte der Protagonistin vorantreiben. Ein Release-Datum für Selaco ist noch nicht bekannt. Die Steamseite nennt aktuell (hoffentlich) scherzhaft den 25. August 2255 als Erscheinungstag – sollte es überraschend bereits im Jahr 2021 am genannten Tag erscheinen, werdet ihr es natürlich auf GamersGlobal erfahren.