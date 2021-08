Montagmorgen-Podcast #408

Teaser Nach turbulenten Problemen mit der Technik unserer Homepage scheint der Missetäter nun gefunden zu sein, so dass wir beschwingt die Woche mit diesem Podcast für euch einläuten können.

Die Server-Hardware von GamersGlobal hat in den vergangenen Wochen immer wieder kurzzeitig Probleme gemacht. Nun scheinen wir den Übeltäter gefunden und eliminiert zu haben. Doch nicht nur dazu erzählen euch Hagen und Dennis in diesem Podcast etwas. Es geht um gesehene Filme, gespielte Spiele und darum, was die Woche über auf der nun sauber laufenden Homepage passieren wird.

Alle Themen im Überblick: