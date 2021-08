Ganz oder gar nicht?

Teaser Manche Spiele verabschieden euch mit einem schönen Knall in die Credits, andere kommen unzeremoniell oder mit einem abrupten Cliffhanger zum Ende. Doch wie oft spielt ihr überhaupt Titel durch?

Update mit dem Ergebnis:

Laut eigener Angabe spielen 45 Prozent der Umfragteilnehmer ihre Spiele meistens durch, wenn Story und Gameplay nicht zu uninteressant werden. Dazu kommen 14 Prozent Komplettierer. Ob das ganz der Wahrheit entspricht? Oder blenden manche einfach die gekauften aber nie gespielten Karteileichen in Steam-Bibliothek & Co. aus? Was nie gestartet wurde, kann schließlich nicht recht als "nicht zuende gespielt" betrachtet werden...

Aber weg von infamen Unterstellungen seitens des Autors dieser Zeilen hin zu den restlichen Ergebnissen: Die zweitgrößte Fraktion der Umfragteilnehmer sind jene, die gerne den Abspann sehen würden, bei denen jedoch am Ende der Freizeit heutzutage ständig noch so viel Spiel übrig ist. Immerhin 15 Prozent geben an, dass sie lieber einen Überblick über viele Spiele haben und dafür bei einzelnen Ttieln weniger lange am Ball bleiben. Nur 4 Prozent spielen dagegen hauptsächlich "endlose" Spiele wie Multiplayer-Titel oder die Zeitgräber aus dem 4X-Strategie-Genre.

Die Stimmverteilung im Überblick:



Meistens, wenn Story oder Gameplay interessant genug bleiben 45% Früher öfter, doch heute ist die Zeit knapp, aber die Spiele werden immer länger... 20% Eher selten, ich spiele lieber eine große Bandbreite an Titeln an 15% Ja, ich möchte bei jedem Spiel den Abspann sehen / bin Komplettierer 14% Ich spiele vor allem 4X-Strategie, Sportspiele und Co. Die sind nie wirklich "durch" 4% Anderes (siehe Kommentar) 2%

Ursprünglicher Text:

Eine alte Entwickler-Maxime ist es, möglichst früh einen guten Querschnitt von dem zu geben, was das eigene Spiel zu bieten hat. Eine solche Szene früh im Abenteuer taugt auch hervorragend als Messe-Demo. Dem Anfang scheint viel Bedeutung beigemessen zu werden, während anscheinend weniger als die Hälfte der Spieler bis zum Ende am Ball bleibt, wenn man in die Achievement-Statistiken zahlreicher Titel schaut. Wie sieht es bei euch aus? Verratet es uns und gebt eure Stimme der Antwortoption, die am besten zu eurem Spielverhalten passt.

Die Idee für diese Sonntagsfrage wurde von einem User beigesteuert. Danke an Drapondur!

Ihr könnt eure Stimme in der Sonntagsfrage bis zum Montag um 9:30 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt ebenfalls Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.