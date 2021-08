Imagine Earth: Aufbauspiel erhält erstes großes Update

PC XOne Xbox X

Für das Aufbauspiel Imagine Earth (zum Spiele-Check) ist am Dienstag das erste große Update erschienen. Ab sofort könnt ihr zum Spielstart den Schwierigkeitsgrad und zwischen zwei Kampagnen-Modi auswählen. Neben dem bisherigen Modus, in dem euch die NPC die Funktionen des Spiels sehr ausführlich erklären, steht ein Story-Modus zur Verfügung. In diesem kontaktieren euch die NPC nur, wenn dies für den Fortgang der Geschichte wichtig ist. Genauere Informationen zu einzelnen Spielelementen und Systemen holt ihr euch über Tooltips.

Zudem wurde die Optik überarbeitet. Gebäude und Wälder haben mehr Kontrast erhalten. Dadurch sollen sie plastischer wirken und unterscheidbarer von anderen Geländearten sein. Auch soll der Ambient-Occlusion-Effekt verstärkt und nun deutlich besser zum Tragen kommen.

Beim Gameplay wurde die Balance der Energieproduktion überarbeitet. Die fossilen Energiequellen waren laut Entwickler „unverhältnismäßig unproduktiv“. Deshalb wurde die Menge erzeugter Energie bei diesen Produktionsstätten erhöht, die verschiedenen Vorkommen halten länger und die Produktivität der Anlagen verringert sich erst wenn die Quellen erschöpft sind. Zudem wurden negative Ereignisse limitiert, so dass euch Aufstände und Pandemien seltener beschäftigen sollen. Alle weiteren Änderungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen findet ihr in der Ankündigung bei Steam.