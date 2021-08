WoSchCa 13.8.21: Reisen mit Hindernissen und andere Ärgernisse

Wochenschluss-Podcast #111

Teaser Hagen meldet sich aus dem Urlaub zurück und spricht mit Jörg über Pech inner- und außerhalb des GG-Universums – schließlich ist es Freitag, der 13.

Missgeschicke passieren die ganze Zeit. Beispielsweise Kleinigkeiten, wie wenn man frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt morgens Schlaftrunken in die richtige U-Bahn einsteigt – allerdings in die falsche Richtung. Es handelt sich natürlich um ein vollkommen willkürlich gewähltes Beispiel, das ganz und gar nicht aus der Lebensrealität von einem der beiden Podcaster dieser Folge des WoSchCas gegriffen ist... Jedenfalls haben uns in der vergangenen Woche einige unglückliche Umstände begleitet, wovon der größte die jüngste Instabilität des GamersGlobal-Servers ist. Davon, von den jüngsten Entwicklungen im Fall Activision Blizzard und mehr erzählen Jörg und Hagen. Viel Spaß!

Die Timeline der Woche: