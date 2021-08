GTA: Remaster von 3, Vice City und San Andreas angeblich noch 2021

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS MacOS Android andere

Wie die US-Seite Kotaku unter Berufung auf mehrere nicht genauer genannten Quellen schreibt, soll noch im Oktober eine Remaster-Version von Grand Theft Auto 3, Vice City und San Andreas erscheinen. Uns ist derzeit kein Medienbericht bekannt, der diese Meldung unabhängig bestätigt und auch Rockstar hat sich hierzu noch nicht geäußert. Sie passt jedoch zu Gerüchten, die bereits seit längerem in sozialen Medien kursieren.

Die neu aufgelegte Version soll demnach eine modernisierte Grafik und ein überarbeitetes Interface haben, den Klassikern aber dennoch treu bleiben. Als Plattformen nennt Kotaku Xbox One und Series, PC, Switch, PlayStation 4 und 5 sowie Stadia und mobile Geräte. Es sei jedoch möglich, dass die PC-Version später erscheint.

Ursprünglich hätte die Remastered-Version zeitlich mit der Nextgen-Version von GTA 5 erscheinen sollen, so der Bericht weiter, aufgrund von Covid habe Rockstar die Planung dann aber geändert und den Release vorgezogen. Ob an dem Gerücht etwas dran ist, sollten wir also in den nächsten Tagen oder Wochen erfahren.