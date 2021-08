Quake "Enhanced Re-Release" [3. Update]

3. Update vom 19. August 2021: id Software hat ein Update für Quake veröffentlicht; kostenfrei für Besitzer des Originals. Neu ist:

Neu ist offenbar auch ein Account-Zwang für Multiplayer. Die FAQ auf Steam liest:

Will I need a Bethesda.net account to play the game?

A Bethesda.net account is required for online multiplayer, and Add-ons. Everything else in the game is playable without linking your account