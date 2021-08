Team Fortress 2: Fans arbeiten an einer Portierung auf Source 2-Engine

Einige erfahrene Spieleentwickler und gleichzeitig auch Fans des mittlerweile fast 14 Jahre alten Egoshooters Team Fortress 2 haben sich vor kurzem unter dem Namen Amper Software zusammengeschlossen und begonnen, den Klassiker inoffziell und kostenfrei auf die Source 2-Engine zu portieren. Auf ihrer Homepage schreiben Sie dazu:

Wir wissen, dass Source 2 eine Menge grafischer Verbesserungen und eine neue Physik-Engine bietet. Verglichen mit dem zwei Jahrzehnte alten Source ist es viel aktueller, was die Standards der modernen Spieleentwicklung angeht, und doch in mancher Hinsicht ähnlich. Wir sind also sehr daran interessiert, dieses Spiel in einer neuen, modernen Engine zu sehen.