PM: Die Downloads der Woche (Nintendo News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

12.08.2021

Lade neue Spiele, Anwendungssoftware und weitere Inhalte direkt aus dem Nintendo eShop oder über diese Webseite* auf deine Nintendo Switch-Konsole herunter! Wirf einen Blick auf die Neuheiten dieser Woche und besuche die Spieleseiten, um mehr über die verschiedenen Optionen zum Kauf zu erfahren oder um weitere Informationen zu den Download-Spielen für Nintendo Switch zu erhalten!

FORECLOSED

Nintendo Switch

Ab:

PAW Patrol– Der Kinofilm: Abenteuerstadt ruft

Nintendo Switch

Ab:

Shadowverse: Champion's Battle

Nintendo Switch

Ab:

WitchSpring3 [Re:Fine] - The Story of Eirudy

Nintendo Switch

Ab:

.cat Milk

Ab:

Axiom Verge 2

Ab:

Barry the Bunny

Ab:

Black Book

Ab:

Boyfriend Dungeon

Ab:

Button City

Ab:

Cardaclysm: Shards of the Four

Ab:

Crimson Spires

Ab:

Curious Expedition 2

Ab:

Dungeon's Hell

Ab:

Fhtagn! - Tales of the Creeping Madness

Ab:

Fire Tonight

Ab:

Fort Triumph

Ab:

Garden Story

Ab:

ISLANDERS: Console Edition

Ab:

Links Puzzle

Ab:

Love Esquire

Ab:

Magnus Failure

Ab:

Mahjong Masters

Ab:

Mary Kay Andrews: The Fixer Upper

Ab:

Necrobarista - Letzte Ausschenkung -

Ab:

One Deck Dungeon

Ab:

Poker Champion: Texas Hold'em

Ab:

Scrap Garden

Ab:

Slime Rancher: Plortable Edition

Ab:

Sudoku Classic

Ab:

Super Hiking League DX

Ab:

Tetragon

Ab:

Tomb Sweeper

Ab:

Whiskey Mafia: Frank's Story

Ab:

Disgaea 6: Defiance of Destiny

Nintendo Switch

OBAKEIDORO!

Nintendo Switch

One Deck Dungeon

Nintendo Switch

Plague Inc: Evolved

Nintendo Switch

Shadowverse: Champion's Battle

Nintendo Switch

Super Monkey Ball Banana Mania

Nintendo Switch

Taiko no Tatsujin: Drum'n'Fun!

Nintendo Switch

TOUHOU Spell Bubble

Nintendo Switch

WorldNeverland - Elnea Kingdom

Nintendo Switch

Little Kite

Entdecke die vielfältigen Angebote für Nintendo Switch in dieser Woche

Du hast noch keinen Nintendo-Account? Besuche https://accounts.nintendo.com, um dich kostenlos anzumelden. Mit einem Nintendo-Account kannst du auch am Bonusprogramm My Nintendo teilnehmen und Punkte erhalten, wenn du digitale Spiele im Nintendo eShop kaufst, Nintendo-Apps verwendest oder sogar wenn du dich bei Nintendo-Diensten wie dem Nintendo eShop einloggst.

Mit unserer Highlights-Videos-Playliste kannst du dich über tolle Download-Spiele der vergangenen Monate informieren.

Erfahre mehr über den Kauf von Download-Spielen auf der offiziellen Nintendo-Webseite

Auf unserer Nintendo eShop-Webseite kannst du weitere Download-Inhalte entdecken!

Alle kostenlosen Demos für Nintendo Switch ansehen

Im Nintendo eShop und auf den entsprechenden Spieleseiten findest du die neuesten Preisinformationen.

Die Registrierung eines Nintendo-Accounts ist notwendig, um Demos für Nintendo Switch aus dem Nintendo eShop herunterladen zu können. Es gelten die Geschäftsbedingungen.

*Um im Nintendo eShop auf der offiziellen Webseite Download-Spiele zu erwerben oder Demos und kostenlose Software herunterzuladen, benötigst du einen Nintendo-Account, der mit deiner Nintendo Switch-Konsole verknüpft ist. Außerdem muss deine Konsole als aktive Konsole für Downloads für deinen Nintendo-Account registriert werden. Dazu musst du mit der Konsole, auf die du herunterladen möchtest, mindestens einmal den Nintendo eShop besucht haben. Um einen Titel automatisch herunterzuladen, muss das System über die jüngste Systemsoftware verfügen und mit dem Internet verbunden sein. Zudem müssen automatische Software-Downloads aktiviert und ausreichend Speicherplatz für den Download verfügbar sein. Mehr dazu erfährst du in unserer Kundenservice-Rubrik. Käufe und Demo-Downloads, die über die Nintendo-Webseite getätigt werden, werden über den Nintendo eShop abgewickelt.