Activision Blizzard: Neue Abgänge, darunter Game Director von Diablo 4

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem eine Klage des California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) die Aufmerksamkeit auf eine besonders für Frauen zutiefst toxische Firmenkultur bei Activision Blizzard lenkte, nahm bereits President J. Allen Brack seinen Hut (wir berichteten).

Nun müssen mehrere Entwickler Blizzard verlassen. Zum einen handelt es sich um Luis Barriga, der den Posten als Game Director bei Diablo 4 innehatte. Auch Jesse McCree verlässt Blizzard, der an Diablo 3 - Reaper of Souls als Lead Content Designer mitwirkte und Namenspatron des Overwatch-Helden McCree war. Ebenfalls gehen muss der Game Designer Jonathan LeCraft, der seit The Burning Crusade zum Entwicklungsteam von World of Warcraft gehörte, auch Barriga und McCree waren bei der Entwicklung von WoW-Addons involviert.

Blizzard bestätigte den Abgang der drei genannten Entwickler gegenüber Kotaku. Das Unternehmen stellt nicht direkt einen Zusammenhang zu den Maßnahmen nach der DFEH-Klage her. Im Kommentar von Blizzard gegenüber Kotatku heißt es, dass Ersatz für die jeweiligen Positionen der drei ehemaligen Mitarbeiter gefunden sei und man zuversichtlich sei, weiter tolle Spielerfahrungen zu bieten und eine sichere und produktive Umgebung für alle Mitarbeiter zu schaffen.