Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 4/2021 (+Leseprobe)

Teaser Abonnenten konnten schon die Nase ins Heft stecken, nun kommen auch Kiosk-Leser in den Genuss spannender Artikel auf 180 Seiten zu Klassikern wie R-Type, Impossible Mission und No One Lives Forever.

Die Highlights der Retro Gamer 4/2021

Eigentlich sind wir noch mitten im Sommer, doch im Magazin-Kalender ticken die Uhren bekanntlich anders und so gibt es schon die letzte Retro Gamer des Jahrgangs 2021. Die lässt sich nicht lumpen und ist auf 180 Seiten prall gefüllt mit Themen. Ob ihr nun am Strand liegt, beim Wandern eine Pause macht oder sonst wo zur Ruhe kommt, mit der Retro Gamer als Heft oder e-Paper könnt ihr überall in virtuelle Retro-Welten abtauchen. Abonnenten fanden dieschon im Briefkasten, alle anderen können nun beim gut sortierten Kiosk zuschlagen.Das Cover dieser Ausgabe ziert. Der Klassiker wurde zum Prototyp der Sidescroller-Shoot-em-ups. Wir begleiten die Kult-Reihe von den Anfängen im Jahr 1987 bis hin zum erst dieses Jahr erschienenen. Noch bis in die Mitte der Neunzigerjahre dauerte die goldene Ära der Shmups. Doch während besagtes Genre in diesem Jahrzehnt seine feste Formel gefunden hatte, gab es zahlreiche Umbrüche in anderen Bereichen des Spieleindustrie. Unser Schwerpunkt-Themareist mit euch zurück in diese wilde Zeit. Dabei werfen wir auch einen Blick auf Phänomene wie TV-Sendungen und Maskottchen und passenderweise feiert Segas blauer Wirbelwind, den das Heft ebenfalls würdigt.Und die Retro Gamer 4/2021 hat noch einiges mehr auf der Pfanne, so gibt es zunicht nur ein Making of und ein Retro-Revival von, sondern auch einen Blick ins Firmen-Archiv von Entwickler Monolith. Freut euch zudem auf spannende Themen wie die Historie zuund natürlich Retro-Revivals sowie Klassiker-Checks von Veteranen wieundIm Rahmen eines Advertorials mitwerden euch in der Ausgabe 4/2021 die Retro-Klassiker(GOTY Edition) und(inklusive Erweiterung) sowie der Dungeon-Crawler im Retro-Strilvorgestellt (siehe Leseprobe). Folgt einfach dem Aktions-Link www.gog.com/retrogamer und ihr findet eine Liste der vorgestellten Titel im GOG-Shop und erhaltet Rabatte beim Kauf.Wer einfach in die aktuelle Ausgabe reinschnuppern möchte, kann das gerne tun. Unten findet ihr den Link zur Leseprobe mit folgenden Inhalten:Unsere Premium-Abonnenten von GamersGlobal dürfen sich über eine doppelt so große Leseprobe freuen. Ihr findet den Link ebenfalls ganz unten. Dazu gibt es die Sammlung aller Retro-Gamer-Leseproben in eurem Profil im Premium-Reiter. Viel Spaß mit: