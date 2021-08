Factor5 stellt drei Amiga-Klassiker zur freien Nutzung bereit

andere

Die Ankündigung des neuen "The A500 Mini" zum ersten Quartal 2022 ist bei euch auf großes Interesse gestoßen. Wenn ihr die Wartezeit bis nächstes Jahr mit einigen Amiga-Klassikern überbrücken möchtet, dann findet ihr auf der Webseite des Amiga-Kultentwicklers Factor 5 die Spiele R-Type, Katakis und B.C. Kid als Download. Für den privaten, nicht-kommerziellen Bereich stehen die ZIP-Installations-Dateien dort bereits seit 2013 kostenlos zur Verfügung.

Katakis war das erste Spiel der 1987 gegründeten Kölner Spielerschmiede Factor 5 und entstand unter der Regie von Manfred Trenz, der später mit Turrican weltweite Beachtung finden sollte. Doch Katakis glich dem aus der Spielhalle bekannten Ballerspiel R-Type von der Firma Irem so sehr, dass es zu einem Streit zwischen den beiden Firmen kam. Die Lösung des Konflikts war kreativ und ein Glücksfall für die Gamerszene: Factor 5 wurde offiziell beauftragt, R-Type für den Amiga umzusetzen, was den Kölnern in nur zwei Monaten gelang.

Um die zeitlosen Meilensteine heute auf einem PC zu spielen, benötigt ihr einen Amiga-Emulator wie zum Beispiel WinUAE und ein Amiga-Kickstart-ROM. Wem die Fummelei zu kompliziert ist, der muss sich bis nächstes Jahr gedulden, denn die Factor 5-Spiele sollten auch auf dem A500 Mini spielbar sein.