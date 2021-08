PM: Eine neue Indie World-Ausgabe zeigt Bomb Rush Cyberfunk, Loop Hero, Metal Slug Tactics und mehr! (Nintendo News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

11.08.2021

In der neuen Ausgabe von Indie World erfahrt ihr alles zu kommenden Indie-Spielen für Nintendo Switch. Auch diesmal ist eine große Bandbreite an Indie-Erlebnissen dabei: Findet euren Rhythmus in Bomb Rush Cyberfunk, baut in Loop Hero neue Welten und kämpft in Metal Slug Tactics für die Freiheit. Einige Titel sind bereits jetzt im Nintendo eShop erhältlich, andere erscheinen bald. Schaut also auf jeden Fall rein!

Das heiß erwartete Eastward ist ebenfalls bald verfügbar! Am 16. September erscheint es als zeitexklusiver Konsolentitel für Nintendo Switch. Ihr könnt es bereits jetzt im Nintendo eShop oder auf unserer Website vorbestellen.

Axiom Verge 2

Ab:

Leben. Jenseits. Real. Virtuell. Traum. Albtraum. Der Grat ist schmal.

Boyfriend Dungeon

Ab:

Umwirb deine Schwerter!

Necrobarista - Letzte Ausschenkung -

Ab:

In einem Café in einer dunklen Gasse bekommen die Toten eine letzte Gelegenheit, sich unter die Lebenden zu mischen.

ISLANDERS: Console Edition

Ab:

Das minimalistische Städtebau-Spiel

Garden Story

Ab:

Reife zum Helden heran!

Slime Rancher: Plortable Edition

Ab:

Willkommen in der Fernen, fernen Weite!

Curious Expedition 2

Ab:

Begib dich in Curious Expedition 2 auf unzählige fantastische Reisen voller Wunder und Wagnisse

Ist euch ein Titel aus der Präsentation ins Auge gesprungen? Dann könnt ihr ihn jetzt direkt auf dieser Webseite zu eurer Nintendo Switch-Wunschliste hinzufügen! Sobald das Spiel veröffentlicht wird oder im Rahmen einer Aktion günstiger zu haben ist, werdet ihr per E-Mail benachrichtigt.

Weitere Informationen zu den in der Präsentation vorgestellten Spielen sowie vielen weiteren Indie-Titeln für Nintendo Switch findet ihr auf unserem Indie World-Portal.