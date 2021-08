PM: Metal Slug Tactics erscheint auch für die Switch – 2022 Release bestätigt (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dotemu und Leikir Studio kündigen mit einem explosiven Trailer Metal Slug Tactics für die Nintendo Switch an und bestätigen 2022 Release

– Die ikonische Serie präsentiert ihre charakteristischen Panzer und eine gigantische, mechanisierte Schlange auf dem taktischen Schlachtfeld –

PARIS – 11. August 2021 – Publisher Dotemu und das Entwicklungsstudio Leikir Studio haben während Nintendos heutiger Indie World Showcase Präsentation bekannt gegeben, dass Metal Slug Tactics – eine Rundentaktik-Adaption der ikonischen Run-and-Gun-Serie METAL SLUG – ihren taktischen Kampf auch auf die Nintendo Switch bringt. Diese News folgt auf die Ankündigung von Metal Slug Tactics für den PC via Steam, beide Versionen werden 2022 ihren Vormarsch starten.

Die Ankündigung kommt mit neuem Gameplay-Material, das die Kraftpakete Marco, Eri, Fio, und Tarma beim Ausrücken aus dem, mit Verbeugungen vor der Geschichte der Serie vollgepackten, Hauptquartier zeigt. Das Team stellt sich dem taktischen Kampf mit seinem charakteristischen Arsenal – inklusive des verlässlichen schweren Maschinengewehrs und des zerstörerischen SVX-15D Slugnoid Mechs. Seht euch im heutigen Trailer den Squad in Aktion an, erhascht einen Blick auf die neue SYNC-Attacke und freut euch über das Wiedersehen mit dem eindrucksvollen Boss: “Aeshi Nero”.

Metal Slug Tactics ist sowohl eine respektvolle Hommage an einen absoluten Klassiker, als auch eine innovative neue Art die beliebte Serie zu feiern und zelebriert die zeitlose Ästhetik durch wunderschöne Pixel-Art und flüssige Animationen. Die Schlachtfeld-Layouts werden zufällig aus handgefertigten Geländeplatten zusammengestellt und mit subtilen Roguelite-Elementen zu unvorhersehbaren Herausforderungen für den dynamischen Strategie-Kampf kombiniert, was einen enormen Wiederspielwert bietet. Spielerinnen und Spieler setzen das klassische „METAL SLUG“-Arsenal, vielseitige Skill-Trees, Eigenschaften und die Superattacken des Adrenalinsystems ein, um serienbekannte Feinde auszuschalten und zu überlisten. Metal Slug Tactics wird von Leikir Studio mit der Unterstützung von Dotemu entwickelt und nutzt die Vorlage des IP-Rechteinhabers SNK.

Rückt für das neueste zu Metal Slug Tactics auf die offizielle Webseite des Spiels vor, flankiert @Dotemu und @LeikirStudio auf Twitter, und markiert euer Territorium, indem ihr das Spiel auf eure Steam-Wunschliste setzt.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Allen Spielerinnen und Spielern Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr. Dotemu arbeitet momentan mit Tribute Games an Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und mit Leikir Studio an Metal Slug Tactics.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Juwelen für eine neue Generation von Spielenden zu geben.

Über Leikir Studio

Leikir Studio ist ein unabhängiges Studio aus Ivry sur Seine in Frankreich. Wir sind auf System-Games spezialisiert und arbeiten mit vollem Herzen an Projekten, für die wir brennen. Wir sind das Studio hinter dem gnadenlosen Isbarah, dem mitleidlosen Wondershot, dem robotischen I AM LEGION und dem teuflischen Rogue Lords. Nun stecken wir all unsere Energie und Talent in Metal Slug Tactics um die stundenlange Freude wertzuschätzen, die uns die Serien bereitete.

Über SNK

Das in Osaka, Japan ansässige SNK entwickelt, published und vertreibt weltweit interaktive Unterhaltungssoftware. Bekannt für Marken wie METAL SLUG, THE KING OF FIGHTERS und SAMURAI SHODOWN, fokussiert sich SNK weiter auf seine reichhaltige Konsolen- und Arcade-Spiel Geschichte.

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.