Evil Genius 2: Ende des Jahres auch auf Konsolen & im Game Pass

Wie Entwickler Rebellion via Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird das Schurken-Strategie-Spiel Evil Genius 2 - World Domination (im Test, Note: 7.0) Ende 2021 auch für Konsolen erscheinen. Genauer gesagt soll das Spiel auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S kommen. Für die Microsoft-Konsolen wird Evil Genius 2 auch direkt in das Game-Pass-Abonnement aufgenommen.

In dem Strategiespiel übernimmt ihr die Verwaltung eines bösen Unterschlupfes, in der Rolle eines von vier Super-Schurken. Für die Konsolenversion wird die Steuerung natürlich angepasst, damit ihr mit Controllern auch möglichst fies regieren könnt. Einen ersten Trailer zu der Konsolenversion findet ihr unter diesen Zeilen, allerdings fehlen in ihr noch jegliche Gameplay-Szenen.