PM: PlayStation Store: Die Top Downloads von Juli 2021 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

und FIFA 21 war sowohl in den USA/Kanada als auch in Europa das am meisten heruntergeladene Spiel für PS5. Bei PS4 gab es eine Spaltung zwischen den Regionen, wobei FIFA in Europa die Führung übernommen hat und GTA V auf in Amerika an die Spitze kletterte. Währenddessen schoss der portalbasierte Shooter Splitgate dank seiner äußerst beliebten Beta an die Spitze der Free-to-Play-Charts.

Seht euch unten die vollständigen PlayStation Store Charts an und verratet uns euren Favorit für August. Bis dann!

*Die Namen der Spiele können je nach Region variieren

*Upgrades sind nicht inkludiert

