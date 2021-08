OlliOlli World: Neuer Trailer rückt Charakter-Anpassung in den Fokus

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Noch fehlt für den Action-Plattformer OlliOlli World ein konkreter Release-Termin, bisher heißt es lediglich, dass er irgendwann im Winter 2021 erscheinen soll. In einem neuen Trailer geht Simon Benett, Co-CEO des Entwicklerstudios Roll7, etwas genauer auf die Charakter-Anpassungsmöglichkeiten des Skateboard-Hüpfspiels ein.

Erstmals in der Reihe könnt ihr demnach eure Spielfigur auf vielfältige Weise anpassen. Dazu zählen nicht nur Körpertyp, Frisur und Hautfarbe, auch Klamotten und Skateboards dürft ihr austauschen. Damit ihr euren virtuellen Skater aber noch mehr an euren eigenen Stil anpassen könnt, dürft ihr auch seine Manöver selbst ändern. Ihr bestimmt, wie er oder sie losfährt, ob Grabs die Standardtricks sind oder doch lieber Flips und welche Siegespose eure Persönlichkeit am besten wiederspiegelt.

Erscheinen wird OlliOlli World auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und dem PC. Den Trailer findet ihr unterhalb dieser News.