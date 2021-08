Diablo 2 Resurrected: Mehrspieler-Betaphase startet in Kürze

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wenn ihr euch die Wartezeit auf die Neuauflage des Hack-and-Slay-Klassikers Diablo 2 verkürzen möchtet, könnt ihr euch ab dem kommenden Wochenende vorzeitig mittels PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4 oder Playstation 5 in die Schlacht stürzen. Blizzard hat auf der offiziellen Homepage bekannt gegeben, dass der Frühzugang zur Beta von Diablo 2 Resurrected für Vorbesteller am 13. August um 19:00 Uhr beginnen und am 17. August um 19:00 Uhr enden wird. Der Download soll bereits heute zur Verfügung gestellt werden.

Am darauffolgenden Wochenende könnt ihr vom 20. August um 19:00 Uhr bis zum 23. August um 19:00 Uhr auch ohne Vorbestellung an der offenen Beta teilnehmen. Voraussetzung ist ein Battle.net-Account, über den ihr das Spiel ab dem 17. August herunterladen könnt. Auf der Nintendo Switch wird es keine Betaphase geben, als Ausgleich sollen die Vorbesteller das "Transmogrifikationsset Erbe des Arreat für Diablo 3" erhalten.

In der Beta werdet ihr, wie schon bei der geschlossenen technischen Einzelspieler-Alpha, die ersten beiden Akte spielen können. Zusätzlich zu den dort schon spielbaren Klassen (Amazone, Zauberin und Barbar) könnt ihr euch diesmal auch mit dem Druiden und dem Paladin durch die Gegnerhorden metzeln. Außerdem wird der Mehrspielermodus für bis zu acht Spieler in einer Sitzung sowie der plattformübergreifende Fortschritt für die oben genannten Systeme verfügbar sein. Dabei könnt ihr euch nicht nur gemeinsam im Kampf unterstützen, sondern euch auch mit anderen Spielern in PvP-Kämpfen duellieren. Weitere Details findet ihr in den FAQ auf der Blizzard Homepage. Diablo 2 Resurrected erscheint am 23. September und wird ausschließlich digital verfügbar sein.