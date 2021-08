PM: Windjammers 2 erscheint bald für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bonjour, hier ist Cyrille von Dotemu! Ich bin Executive Producer von Windjammers 2.

Vielleicht kennt ihr ja andere Arbeiten von uns, wie zum Beispiel Streets of Rage 4 (erschien letztes Jahr) und die Portierung des ursprünglichen Windjammers für Playstation 4 und PlayStationVita im Jahr 2017. Das Motto unseres kleinen Teams hier in Paris lautet „Retro“. Schon seit der erneuten Veröffentlichung von unserem ersten Windjammers-Spiel stehen wir in den Startlöchern, um eine Fortsetzung zu machen. Und Windjammers 2 ist sogar das erste Spiel, das wir zu 100 Prozent intern entwickeln. Wir können es kaum erwarten, dass ihr es selbst ausprobiert. Aber dazu später mehr …

… Zunächst einmal freue ich mich, bestätigen zu können, dass das Spiel sowohl auf Playstation 4 als auch auf Playstation 5 erscheinen wird! Die Playstation-Community hat das erste Spiel äußerst gut aufgenommen, es war also klar, dass wir die Fortsetzung auf PS4 und PS5 bringen würden.

Die Entwicklung läuft gut und wir wollten den Spielern vor der Veröffentlichung im weiteren Verlauf dieses Jahres einen kleinen Vorgeschmack geben. Haltet also die Controller bereit, denn vom 11. bis zum 22. August ist die offene Beta für Windjammers 2 auf Playstation 4 und Playstation 5 verfügbar!

Die offene Beta wird kostenlos spielbar und für alle zugänglich sein – es wird kein PlayStation Plus-Abonnement benötigt. Außerdem wird bei Windjammers 2 Cross-Play zwischen den Playstation-Konsolen möglich sein, ihr werdet also gegen Spieler auf beiden Plattformen antreten. Das wird der Hammer!

Windjammers ist ein Sport-Arcade-Spiel, in dem ihr eine Wurfscheibe in das Tor des Gegners schleudern müsst, um zu gewinnen. Es ist temporeich und lässt einen nicht mehr los … Stellt es euch vor wie eine Kombination aus Street Fighter und Pong. Wir haben alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, um sicherzugehen, dass Windjammers 2 noch spannender und fesselnder wird als der Arcade-Klassiker.

Hier ein kurzes Tutorial, das erklärt, wie man Windjammers 2 spielt. Hier haben wir einen alten Freund um Hilfe gebeten – niemand anderes als den legendären Windjammers-Champion der Vereinigten Staaten. Den einzigartigen … den wahren … Gary Scott!

Während der Beta könnt ihr vier Charaktere ausprobieren:

Jeder Charakter verfügt über eine eigene Mischung aus Kraft und Geschwindigkeit – findet den, der am besten zu eurem Spielstil passt! In der Vollversion des Spiels gibt es noch mehr Charaktere mit noch verrückteren Tricks und Wurftechniken.

In der Beta sind außerdem vier Szenarien enthalten:

Windjammers 2 bietet nicht nur Spaß und Spannung, sondern auch einen Wettkampf – deshalb enthält die offene Beta auch Ranglistenspiele. Wir möchten eine weltweite Community um dieses Spiel aufbauen und wir wissen, dass dafür internationale Wettkämpfer unerlässlich sind.

Einige der Funktionen, die wir uns für die Vollversion des Spiels ausgedacht haben, werden erst einmal unser Geheimnis bleiben, aber keine Sorge – ich kann euch jetzt schon verraten, dass ihr noch einige Überraschungen erleben werdet!

Windjammers 2 wird im weiteren Verlauf dieses Jahres für Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Bis dahin freut sich das Team von Dotemu darauf, ein paar Scheiben mit euch zu werfen, sobald die Beta vom 11. bis 22. August verfügbar ist!