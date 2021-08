Windjammers 2 für PS4 und PS5 angekündigt / Open Beta

PC Switch

Entwickler DotEmu hat mit Windjammers 2 den Nachfolger zu seinem Frisbee-Arcade-Spiel Windjammers (im Spiele-Check) angekündigt. Erscheinen soll das Spiel noch 2021, als Release-Plattformen hat das Studio PC, Switch, Stadia, PS4 und PS5 angepeilt. Die Pixeloptik des Vorgängers musste handgezeichneten Grafiken im Cartoon-Stil weichen, die an Streets of Rage 4 erinnern – kein Wunder, sind die Entwickler doch die selben.

Wenn ihr absolut keine Vorstellung von dem Spielprinzip haben solltet, dann könnt ihr ab heute, dem 11. August 2021, um 15:00, an der Open Beta zu Windjammers 2 teilnehmen. Diese findet bis zum 22. August 2021 auf PC, PS4 und PS5 statt. Spielbar sind mehrere Charaktere, wie Steve Miller, Biaggi und Gary Scott. In einem ersten Trailer, den ihr unterhalb dieser News findet, wird euch der Grundlegende Ablauf der Frisbee-Duelle erklärt. In der Open Beta gibt es bereits Online-Ranglistenspiele, in denen ihr aufsteigen könnt. PS4 und PS5 teilen sich eine Liga, während Steam-Beta-Sportler in einer eigenen Rangliste kämpfen.