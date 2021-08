PM: Windjammers 2 für PS4 und PS5 angekündigt – offene Beta für PC und PlayStation beginnt – neuer Trailer (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Windjammers 2 für PS4 und PS5 angekündigt – Open Beta für PC und PlayStation beginnt –

Der mächtige Veteran Gary Scott kehrt zurück und coacht in neuem Trailer angehende Superstars

– Dominiert im Online-Ranglistenspiel ab morgen um 15:00 Uhr MESZ bis zum 22. August den Court –

PARIS (10. August 2021) – Publisher und Entwickler Dotemu ( Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4 ) kündigte heute an, dass die rasanten Showdowns von Windjammers 2 zusätzlich zu PC, Nintendo Switch und Stadia auch auf PlayStation 4 und PlayStation 5 stattfinden werden. Spielerinnen und Spieler können ab dem morgigen 11. August um 15:00 Uhr MESZ an einer offenen Beta teilnehmen und bis zum 22. August auf PS4, PS5 und PC (via Steam) in spannenden Matches im vielleicht coolsten Sport aller Zeiten antreten.

Die offene Beta bietet mehrere spielbare Charaktere, jeder davon mit seinen eigenen Vorzügen: Der wendige und einsteigerfreundliche Steve Miller, der ausgeglichene Biaggi, die unglaublich schnelle Newcomerin Sophie de Lys und der nun bestätigten und ziemlich robusten Rückkehrer Gary Scott. Neulinge und erfahrene Wettkämpfer, die ihre Wurfarme aufwärmen wollen, bekommen in einem neuen Trailer Hilfe von Gary, der die Mechaniken und die tiefergehenden Strategien erläutert, die die vielschichtige Action von Windjammers 2 ausmachen. Lernt vom Profi selbst, indem ihr euch das Video hier anseht:

Angehende Athletinnen und Athleten können sich im Online-Ranglistenspiel auf verschiedenen Plätzen messen, darunter ein Sandstrand, ein tobendes Stadion, ein Rowdy-Ring und ein hoch aufragendes Dach mit Schuss-ablenkenden Bumpern. In der offenen Beta können PS5- und PS4-Besitzerinnen und -Besitzer gegeneinander antreten, während auf Steam in einer gesonderten Liga gekämpft wird. Erzielt Tore durch unvorhersehbare Spielweisen, setzt Spezialmanöver ein, um die Oberhand zu behalten, und erklimmt die Ranglisten der offenen Beta, um zu den unbestrittenen Champions zu gehören.

Windjammers 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung des ursprünglichen Arcade-Klassikers. Die intensiven Wettkämpfe in Windjammers 2 vereinen leicht verständliche Spielmechaniken mit subtiler Tiefe und bieten einen zugänglichen Wettkampfsport, der sich sowohl für lockere Runden als auch für Turniere mit hohem Einsatz eignet. Flüssige, handgezeichnete 2D-Animationen verwandeln die intensive Energie und die Emotionen der Matches in ein stets wunderschönes Spektakel und machen Windjammers 2 zu einem Vergnügen – sowohl beim Spielen als auch beim Zuschauen.

Die ganze Dynamik von Windjammers 2 gibt es auch auf der offiziellen Website ( https://www.windjammers2.com/ ) oder auf Twitter via @Windjammers und @Dotemu.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Wonder Boy: The Dragon’s Trap, der Mitentwicklung von Windjammers 1 und 2, einige Spiele der Ys-Serieb und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben. Dotemu arbeitet derzeit mit Tribute Games an Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.