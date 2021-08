PM: Das neue FFTCG Opus XIV - Crystal Abyss ist da! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebe Freunde der bunten Pappe,

wir wollen mal wieder über das FINAL FANTASY Trading Card Game (kurz FFTCG) sprechen!

Es ist schon wieder ein Weilchen her, dass wir euch im Square Enix Blog etwas über das FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers Starter Set. Und nicht zuletzt deshalb freuen wir uns sehr, mal wieder etwas über das FFTCG schreiben zu können - und zwar über Opus XIV - Crystal Abyss, das in diesen Tagen erschienen ist.

Wir wollen die Chance ergreifen und euch ein paar der neuen Karten präsentieren. Aber bevor wir das tun, wollen wir erst denen unter euch, die das FFTCG noch nicht kennen, einen kleinen Einblick in dieses wunderbare Spiel geben.

Das FINAL FANTASY Trading Card Game - oder FFTCG - ist ein taktisches Duellspiel, das auf der FINAL FANTASY-Serie basiert. Die Spieler stellen sich ein Deck aus 50 Karten zusammen, wobei sie aus den legendärsten Charakteren, Monstern und Beschwörungen des FINAL FANTASY-Universums wählen dürfen. Anschließend setzen sie die zugehörigen Fähigkeiten ein, um ihre Gegner zu besiegen. Jedes neue Set erweitert den FFTCG-Kartenfundus immer mehr, so dass sich heute dort unzählige Fanlieblinge aus über 30 Jahren FINAL FANTASY-Geschichte finden lassen! Die Regeln sind einfach: Wer als erstes der Gegenseite sieben Schadenspunkte zufügt, gewinnt das Spiel. Das zu schaffen, ist natürlich nicht so einfach - ihr braucht Crystal Points aus sechs verschiedenen Elementgruppen, um eure Charaktere auf das Schlachtfeld zu bringen. Ihr müsst also einige clevere taktische Entscheidungen treffen, um den Sieg davonzutragen.

Klingt das interessant für euch? Dann surft doch einfach zu https://fftcg.square-enix-games.com/de/gameplay#tutorial und lasst euch von einem freundlichen Mogry durch das wirklich einfache Online-Tutorial des Spiels führen.

Es gibt auch einen reich illustrierten Leitfaden für Anfänger, den ihr hier herunterladen und lesen könnt.

Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt führte Opus XII - Crystal Awakening Multielement-Karten ins Spiel ein, und mit dem Nachfolger Opus XIII - Crystal Radiance veränderten diese Karten das Spiel ganz schön.

Opus XIV - Crystal Abyss ist nun das letzte Set dieser Trilogie, und es bringt euch 12 neue Multielement-Karten, die sich hauptsächlich auf Feuer&Erde, Eis&Blitz und Wasser&Wind konzentrieren. Und nicht nur das - zusätzlich zu den wundervollen neuen Original-Artworks feiert WAR OF THE VISIONS: FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS in Opus XIV - Crystal Abyss seinen ersten Auftritt.

Eine weitere wichtige Sache an dem neuen Set sind die Primae aus FINAL FANTASY XIV - mit 11 neuen Karten feiern sie in FFTCG ihr Debüt. Wolltet ihr immer schon selbst die Kräfte eines Primae entfesseln? Jetzt habt ihr die Chance, sie mit in euer Deck zu nehmen und sie für euch kämpfen zu lassen!

Lasst uns einen Blick auf ein paar der Karten werfen:

Die erste Karte, auf die wir heute unser Augenmerk richten wollen, ist Titan, Herr der Felsen.

Mit sieben Crystal Points ist er ein ziemlich teurer Stürmer, aber wenn er das Feld betritt, entfesselt er seinen mächtigen Erdrutsch. Jeder andere Stürmer mit einer Stärke, die geringer als die des Titanen ist, wird gebrochen, und wenn ihr auf diese Weise fünf oder mehr Stürmer brecht, fügt er eurem Gegner auch noch einen Schadenspunkt zu. Es gibt nicht viele Effekte im Spiel, die einen Schadenspunkt verursachen, ohne dass überhaupt angegriffen wird. Und es gibt auch nur wenige Karten, die mehr Stärke haben als Titan, Herr der Felsen.

Profitipp: Wenn ihr diese Karte mit der Unterstützerin Enna Kros (1-095R), kombiniert, hat Titan, Herr der Felsen 10000 Stärke und bricht jeden anderen Stürmer mit 9000 Stärke oder weniger

Mit der Stärke des Feuerelements sind Ifrit, Herr des Infernos und Susano, Herr der Feste beide große Bedrohungen für die Stürmer des Gegners.

Ifrit, Herr des Infernos lässt eure eigenen Beschwörungen oder Fähigkeiten mehr Schaden verursachen (inklusive seiner eigenen Fähigkeit), und Susano, Herr der Feste kann sich einfach jedes anderen Stürmers entledigen und dann seine Hast-Fähigkeit einsetzen, um im selben Zug anzugreifen.

Und als ob das nicht genug wäre, wird jeder Stürmer, der durch Susano, Herr der Feste Schaden erleidet und normalerweise in die Break Zone gelegt würde stattdessen aus dem Spiel entfernt. Dies kann viele nützliche Fähigkeiten verhindern, die normalerweise ausgelöst würden, wenn die Karte in die Break Zone kommt.

Wie ihr bei den vorherigen Karten sehen konntet, gibt es viele Möglichkeiten, um schwächere Stürmer in den Griff zu bekommen. Aber was macht ihr mit solchen, die eine Stärke von 9000 oder gar 10000 haben?

Garuda, Herrin der Winde bietet euch eine Lösung - brecht mit ihr einen mächtigen Stürmer und zieht jedes Mal eine Karte, wenn euer Gegner einen neuen starken Stürmer mit 9000 oder mehr Stärke spielt.

Bismarck, Herr der Wolken gibt euch andererseits eine Menge Möglichkeiten, eure Unterstützer erneut zu spielen oder die Stürmer eures Gegners fertigzumachen, indem ihr aktive Wind-Stürmer dullt. Oder ihr zieht einfach mehr Karten, wenn ihr die Stürmer eures Gegners in dessen Hand zurückbringt.

Profitipp: Vor ein paar Wochen haben wir einen (englischsprachigen) Artikel über die Stärken von Bismarck, Herr der Wolken veröffentlicht. Wenn ihr etwas über diese Karte aus Wettbewerbssicht lesen wollt, dann könnt ihr das hier tun.

Wenn ihr darüber nachdenkt, Charaktere in die Hand ihres Besitzers zurückzubringen, dann solltet ihr auch einen Gedanken an Leviathan, Herr der Wogen verschwenden. Ihr bringt ihn für neun Crystal Points auf Spielfeld und seine Flutwelle spült die Karten eures Gegners fort.

Jedes Mal, wenn ihr einen Charakter in die Hand seines Besitzers zurückbringt, könnt ihr einem anderen Stürmer in diesem Zug 9000 Stärke kosten - normalerweise ist das genug, um jeden beliebigen Stürmer loszuwerden, selbst solche, die nicht gebrochen werden können.

Aber um sich so eine kostenintensive Karte leisten zu können, braucht ihr normalerweise eine gute Unterstützer-Linie und ihr müsst ein paar Karten für zusätzliche Punkte abwerfen. Lakshmi, Göttin der Schönheit kann euch hier gute Dienste leisten. Sie lässt euch einfach am Ende jedes Zuges eine zusätzliche Karte ziehen. Sie ist wirklich eine große Hilfe - wenn ihr es schafft, sie über mehrere Runden hinweg am Leben zu halten.

Ramuh, Herr der Blitze konzentriert sich auf eure Blitz-Beschwörungen und macht sie stärker, während er selbst Hast erhält.

Ravana, Herr des Krieges kann bis zu vier Mal im selben Zug angreifen und dadurch eine unglaubliche Menge an Schaden verursachen.

Wenn ihr es schafft, Ravana, Herr des Krieges mit den richtigen Karten zu kombinieren, um die Stürmer eures Gegners zu schwächen oder fertigzumachen, greift er einfach ein ums andere Mal an, bis ihr eurem Gegner 7 Schadenspunkte zugefügt und das Spiel gewonnen habt.

Dies ist das erste Mal, dass eine Karte nicht das Merkmal Courage bekommen kann. Sonst wäre es zu einfach, Ravana, Herr des Krieges vier Mal im selben Zug angreifen zu lassen. Ihr müsst also eine andere Möglichkeit finden.

Profitipp: Ramuh, Herr der Blitze ist unglaublich stark, wenn er mit den richtigen Blitz-Beschwörungen kombiniert wird. Raiden (REVENANT WINGS) (10-100C)(https://fftcg.cdn.sewest.net/images/cards/full/10-100C_eg.jpg) kann beispielsweise alle aktiven Gegner-Stürmer für nur 1 CP brechen.

Ist es hier irgendwie kalt?

Wenn Shiva, Herrin des Eises das Feld betritt, könnt ihr nicht nur einen Charakter des Gegners dullen, sondern auch alle seine Stürmer einfrieren. Alle!

Das bedeutet, dass sie in der nächsten aktiven Phase eures Gegners nicht aktiviert werden. Und durch Brechen von drei eurer eigenen Unterstützer könnt ihr Shiva, Herrin des Eises nochmal spielen und ihre Fähigkeit wieder aktivieren, jeden Stürmer unter Kontrolle des Gegners erneut einzufrieren.

Und wer hält dahinter die Stellung? Natürlich der größte Mogry von allen! Wer? Wer? Wer könnte das nur sein? König Mogul Mog, König Mogul Mog!

Auf König Mogul Mog XII. hat euer Mogry-Deck nur gewartet! Ihn loszuwerden, ist wirklich hart, und in jedem Zug kann er die obersten drei Karten eures Decks aufdecken und bis zu 1 Kartenname Mogry (XIV) oder Job Mogry mit Kosten von 3 oder weniger kostenlos aufs Feld bringen.

Nachdem jedes Mogry-Deck mit vielen verschiedenen Elementen hantiert und verschiedene Typen von Crystal Points benötigt, ist diese Karte eine tolle Hilfe beim Aufbau eures Bretts und dem Ausspielen all eurer wertvollen Mogrys.

Hoffentlich habt ihr einen guten Überblick über die Primae des neuen FFTCG Opus XIV - Crystal Abyss bekommen - und hoffentlich freut ihr euch so sehr über das neue Set wie wir selbst. Wir können's kaum erwarten, all diese Karten in Aktion zu sehen und freuen uns auf eure Deck-Ideen. Viel Spaß beim Zusammenstellen!

Und falls ihr noch nicht zu FINAL FANTASY XIV Online hinzugestoßen seid, dann könnt ihr das MMORPG-Phänomen und bergeweise Inhalte ganz einfach kostenlos ausprobieren: Zum Free Trial!