PC Switch

Von diesem kleinen Hub brecht ihr in die Levels auf und schaltet nach und nach weitere Areale mit neuen Gebieten frei.

Der Wiederaufbau der Heimat

Die Ressourcen müsst ihr manchmal auch an erhöhten Orten im Level suchen.

Hüpfen, rollen und fliegen

Entdeckt ihr in den Erkundungslevels das Geheimnis, schaltet ihr weitere Avatare frei, die euer Aussehen verändern.

Grafik und Sound

Beispielsweise machen euch die Avatare zum Wissenschafter in einer fliegenden Untertasse.

Fazit

Jump-and-run für PC und Switch

Einzelspieler

Für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis

Preis: 19,99 Euro bei Steam und im Nintendo eShop

In einem Satz: Forderndes und atmosphärisch starkes Jump-and-Run.

Im "Jump-and-Roll"wurde die Welt von einem Monster verwüstet. In der Rolle eines mechanischen Skarabäus übernehmt ihr die Aufgabe, die letzten verbliebenen Ressourcen zu sammeln und euer Zuhause wieder aufzubauen. Diese Hintergrundgeschichte ist allerdings nur ein loser Rahmen. Das macht aber gar nichts, denn Glyph glänzt bei Gameplay und Atmosphäre.Nach dem Abschluss des Tutorials breiten sich die geheimnisvollen Fragmente eines mystischen Komplexes vor euch aus. Um den Ort wieder herzustellen, sammelt ihr Ressourcen in den einzelnen Levels. Mit den erbeuteten Edelsteinen, Münzen und Artefakten schaltet ihr anschließend weitere Areale mit neuen Gebieten frei.In den Levels dienen euch Steinplatten, Plattformen und Säulen als (mehr oder weniger) sichere Landepunkte. Im späteren Spielverlauf trefft ihr zudem auf Fallen, fragile Konstrukte, Katapulte und weitere Elemente. Um in einem Gebiet das Ausgangsportal zu öffnen, benötigt ihr Schlüssel, die sich an verschiedenen Punkten befinden. Stürzt ihr bei eurer Tour durch ein Areal versehentlich ab oder kommt mit dem tödlichen Wüstensand in Berührung, startet der Level neu. Die Ressourcen bleiben in dem Fall in eurem Besitz, die Schlüssel werden jedoch an ihre ursprünglichen Positionen zurückgesetzt.Die Ein-Leben-Mechanik bietet durchaus Frustpotenzial: Am Anfang, weil euch das Verhalten der Kugel noch unbekannt ist. Und im späteren Spielverlauf, weil die Abschnitte immer kniffliger werden. In Glyph gibt es zwei Missions-Arten: Die Erkundungslevel, in denen ihr ohne Zeitdruck Ressourcen und Schlüssel einsammelt. Sowie das Zeitfahren, bei dem ihr das Zielportal mit eurer Kugel in einer vorgegebenen Zeit erreichen müsst.Euer insektoider Held rollt und hüpft vornehmlich in der Kugelform durch die Level. Neben dem normalen Sprung gibt es einen Stampfsprung, mit dem ihr euch höher in die Lüfte katapultiert. Betretet ihr ein Power-Feld, erhaltet ihr zudem eine weitere Aufladung und dürft einen Doppelsprung ausführen. Um längere Strecken zurückzulegen kann Glyph für kurze Zeit seine Flügel ausbreiten und durch die Luft gleiten.Ihr gelangt von Element zu Element, zu den Schlüsseln und Ressourcen, indem ihr die einzelnen Fähigkeiten miteinander verknüpft und im Flug korrigierend in die Bewegungen eingreift. Dafür bedarf es viel Fingerspitzengefühl. Ihr lernt Entfernungen und Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen, sowie die Umgebung (zum Beispiel die Winkel der Platten) möglichst geschickt zu nutzen. Dies funktioniert dank der tadellosen und punktgenauen Steuerung sehr gut. In meinen rund sieben Stunden habe ich die Kugel mehrheitlich mit dem Controller durch die Gebiete gelenkt. Aber auch die Steuerung mit Maus und Tastatur überzeugt.Optisch ist die Spielwelt von sanften Pastellfarben geprägt. Neben gelben Wüstenarealen schwebt ihr über blauen Wolken, erkundet bei Nacht lila-schimmernde Areale oder weiße Winterlandschaften. Die Areale sind abseits der Elemente, die ihr euch zunutze macht, allerdings äußerst karg. Glyph ist technisch nicht opulent, was für mich jedoch ein Vorteil ist. Denn dadurch konzentriert ihr euch zwangsläufig auf die wichtigen Konstrukte, die ihr bei der Fortbewegung nutzt.Musikalisch erwarten euch in den Gebieten dezente, ruhige Elektronik-Klänge. Sehr schön ist, wie diese nach jedem Einsammeln eines Schlüssels um eine neue Melodie ergänzt werden. Euer Spielfortschritt wird somit akustisch erlebbar. Die einzelnen Soundeffekte eurer Bewegungen reihen sich in dieses klangliche Gesamtwerk nahtlos ein.Glyph ist ein tolles Jump-and-Roll! Es erfordert Eingewöhnung und Übung bei der Steuerung. Habt ihr sie im Blut, bewegt ihr euch aber gekonnt durch die Gebiete und das macht einfach Spaß. Die Level sind stellenweise knifflig und erfordern Millimeterarbeit, sie prüfen all mein Geschick am Analog-Stick, nötigen mir höchste Konzentration ab – Glyph ist kein Spiel, um abends noch schnell bei einer Runde zu entspannen. Umso wunderbarer fühlt es sich an, wenn ich einen Level meistere und sogar das optionale Geheimnis lüfte. Optisch wird Glyph nicht jedem Spieler gefallen. Aber ich finde, dass die Darstellung der Spielwelt perfekt passt. Denn sie rückt das Wichtigste in den Mittelpunkt: das gelungene Gameplay.