PM: Cloud-Gaming (Beta) ab sofort im Xbox Insider-Programm via Xbox-App für Windows verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Xbox höchstes Ziel ist es, Gaming möglichst vielen Spieler*innen rund um den Globus zugänglich zu machen – egal wo und egal auf welchem Gerät. So hast Du jetzt bereits die Wahl, ob Du mithilfe eines Downloads Dein Xbox-Spiel auf Konsole oder PC zockst, oder ob Du via Xbox Cloud-Gaming (Beta) auf Windows PC, Smartphone oder Tablet spielst.

Xbox arbeitet aktiv daran, Deine Gaming-Erfahrung noch flexibler zu gestalten. Ab sofort haben Personen aus 22 Ländern, die sowohl Teilnehmer*innen des Xbox Insider Programms sowie Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate sind, die Möglichkeit, Xbox Cloud-Gaming (Beta) via Xbox-App auf Windows 10 PC zu testen.

Xbox Cloud-Gaming (Beta) via Xbox-App bietet Dir eine genauso fantastische Xbox-Erfahrung, wie Du es gewohnt bist: Du spielst über 100 fantastische Xbox Konsolen-Titel zusammen mit Deinen Freund*innen, nimmst einen auf Deiner Konsole gespeicherten Spielstand via PC wieder auf oder probierst Xbox Game Pass-Spiele aus, bevor Du sie auf Deine Konsole herunterlädst.

Mit Xbox Cloud-Gaming (Beta) wird jede Art von PC zu einem echten Gaming-Device – egal, ob brandneuer und leistungsstarker Computer oder älteres Gerät mit niedrigerer Leistung. Verbinde einfach Deinen kompatiblen Controller via Bluetooth oder USB, starte die Xbox-App, klicke den Cloud Games Button und wähle das Spiel aus, dass Du zocken willst. Zusätzlich sind einige neue Features verfügbar: eine neue Easy Access-Funktion um Controller- und Netzwerk-Status zu checken, neue Social Features, um mit Deinen Freund*innen in Verbindung zu bleiben und die neue Einladen-Funktion, mit der Du andere Leute zu Deinen Spielen einlädst – selbst solche, die via Cloud spielen, ohne das Spiel vorher installiert zu haben.

Falls Du noch kein Xbox Insider bist, aber trotzdem Xbox Games via Webbrowser auf Deinem PC, Smartphone oder Tablet spielen willst, erfährst Du hier alles, was Du über Xbox Cloud-Gaming (Beta) wissen musst.

Ein großes Danke geht an all die fleißigen Tester*innen des Xbox Insider Programms. Euer Feedback ist es, mit dessen Hilfe Cloud-Gaming (Beta) via Xbox App für Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate zu einer fantastischen Erfahrung wird.

Die aktuellsten News und neusten Änderungen findest Du im Xbox Insider Blog, im Xbox Insider Subreddit und unter @XboxInsider auf Twitter.