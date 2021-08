Spieleveteranen-Podcast #228: Might and Magic 3

Zurück nach Terra

PC MacOS

Teaser Heute wagen sich die Spieleveteranen einmal mehr an einen Klassiker heran und besuchen die Inseln von Terra nach Jahren der Abstinenz wieder. Dazu gibt es Smalltalk und News.

Bald ist es auch schon 30 Jahre her seit Might and Magic mit Teil 3 in die Rollenspiel-Oberliga vorstieß. Christian Genzel vom Lichtspielplatz-Podcast spielt es damals auf seinem 386SX, handgezeichnete Karten und eine Glückwunsch-Urkunde vom Entwickler künden heute noch von seinen Heldentaten. Was fesselte damals an Erkundung, Puzzles und zahlreichen Kämpfen, wie genießbar ist der PC-Klassiker heute noch? Zu dritt wandeln die Spieleveteranen auf den Spuren der Seriengeschichte und diskutieren über ihre Eindrücke von der Wiederbegegnung mit Isles of Terra. Vor diesem Rollenspielstündchen gibt es zu Beginn der Episode einige aktuelle News und Spielberichte.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:49 Gastveteran Christian Genzel stellt sich vor und wir blicken aufs heutige Programm.

0:09:56 Gemischte News: Blizzard-President J. Allen Brack tritt ab, Zool tritt wieder an, Diablo Immortal lässt sich Zeit – und bei einem neuen Sportspiel-Feature sind wir von den Socken.

0:19:14 Was haben wir zuletzt gespielt? Zak McKracken, The Forgotten City, The Ascent.

0:36:22 Das alte Spiel: Might and Magic 3 – Die Inseln von Terra

0:36:41 Der Rollenspielserie Might and Magic gelang beim 3. Teil der Sprung von 8-Bit-Technologie auf den PC. Christian spielt den Klassiker gerade wieder durch und versucht dessen besondere Faszination zu erklären.

0:48:10 Die ersten Schritte im Spiel, Abenteuer mit Mucki und Spartipps für Goldanleger.

1:02:08 In der offenen Fantasywelt gibt es einiges zu entdecken, manchmal auch Monster mit zu großer Kragenweite. Gegen Ende der Handlung erwartet uns eine SF-Überraschung.

1:15:20 Notizen zur Seriengeschichte, von den bescheidenen Anfängen 1983 bis zum 2013-Comebackspiel Legacy.

1:20:32 Der historische Pressespiegel, das Veteranen-Fazit und ein Urkundenvergleich.