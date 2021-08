PM: Wie San Diego Studio in MLB The Show 21 das Field of Dreams gebaut hat (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Während die MLB Saison spannender wird und Teams um einen Platz in der Nachsaison kämpfen, machen wir eine kleine Pause um die kleinen Dinge im Leben zu feiern – wie ein Baseball-Platz in der Nähe eines Kornfelds in Iowa. Das Stadium Field of Dreams kommt am Dienstag, dem 10. August zu MLB The Show 21 und ist als kostenloses Content-Update für alle Spieler auf PlayStation 4 und PlayStation 5 Konsolen verfügbar.

Seht euch San Diego Studios Design-Tagebuch an, um mehr über den Entwicklungsprozess zu erfahren:

Während die New York Yankees und die Chicago White Sox diese Woche in den Kornfeldern Iowas auf den Diamanten treten, könnt auch ihr das in diesem Update erleben und eure Träume tatsächlich erleben. Das Team im San Diego Studio hat eng mit den Feld-Architekten und der MLB zusammengearbeitet, um dieses einzigartige Feld genau abbilden zu können. Wir haben nicht einfach nur dieses Kult-Stadium zu MLB The Show 21 hinzugefügt, sondern eine ganze Woche lang Live-Content, der sich dem Field of Dreams, dem Feld der Träume, widmet.

Das berühmteste Kornfeld in Iowa zu rekonstruieren, um es in MLB The Show 21 einzufügen, war eine grandiose Chance für uns, genau zu zeigen, was dieses Spiel so einzigartig macht und wieso wir Baseball lieben.

Wenn Major League Baseball jetzt im August nach Iowa kommt – warum dann nicht auch wir? Das haben wir uns gedacht und Anfang des Jahres erste Artwork erhalten, mit der wir das Stadium in Ehre des berühmten Field of Dreams im ländlichen Iowa nachbauen konnten. Ich erinnere mich noch daran, den Film mit meinem Vater damals 1989 gesehen zu haben und wie aufregend ich mir vorstellte, auf diesem Feld zu spielen.

Wenn sich also die Gelegenheit ergab, dieses neue Stadium in Anlehnung an das berühmteste Kornfeld Iowas zu entwickeln, dachte ich nur, dass das wahrscheinlich die einzige Chance für Fans sein könnte, genau dieses Erlebnis zu haben – wir mussten also genau arbeiten.

Das Field of Dreams nachzustellen war für uns keine kleine Aufgabe, deswegen mussten wir unseren Aufbauprozess sehr flexibel gestalten. Wir haben erst einmal alle Elemente im Stadium aufgelistet, die einzigartig und repräsentativ für diesen berühmten Ort waren – wie das Korn zum Beispiel. Wir konnten anfangen, die leichteren Struktur-Umgebungen zu entwickeln wie die Sitzbereiche und die Umgebung im Allgemeinen. Eine der technisch wichtigen Dinge im Stadium sind die Dimensionen des Felds. Der erste Render war ein guter Start, aber noch weit davon entfernt, wirklich den Traum abzubilden.

Wir haben dann erste detaillierte Infos über das Layout des Stadiums erhalten, die so wichtig für unser Team waren und um mit der Produktion zu beginnen. Wir kannten die genauen Maße der Tribüne nicht, aber nachdem wir so viele Stadien designt hatten, konnten wir eine gute Annäherung schaffen.

Nachdem wir die Dimensionen des Stadiums festgelegt hatten, konnten wir einen ersten Blick auf die Konstruktionsphase des Stadiums werfen. So hatten wir Materialien zur Verfügung, nach denen unsere Künstler die Details des Stadiums lebendig werden lassen konnten. Während die Konstruktion des Stadiums in Iowa noch nicht abgeschlossen war, mussten unsere Designer frühere Projekte der Baufirmen recherchieren, um all die Details vorhersagen zu können, die dann wirklich das unverwechselbare Innere bestimmen würden. Am Ende haben wir auf eine spielbare Replik im Spiel abgezielt, die das Field of Dreams angemessen respektiert und auf das wir, die Fans und die Spieler stolz sein können.

Wir hoffen ihr habt genausoviel Spaß daran, auf dem Field of Dreams zu spielen, wie wir dabei hatten, es zu designen. Viel Spaß bei allen Homers, No-Hitters und den Siegen, die ihr im Licht des Kornfeld erleben werdet.

Für mehr Details zur Entwicklung des Field of Dreams in MLB The Show 21 und mehr, schaut auf theshow.com nach.