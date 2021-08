Humankind: Globalstrategie ab Release im Xbox Game Pass für PC

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Humankind ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 17. August 2021 wird mit Humankind (die Viertelstunde) der neueste Globalstrategie-Titel der Amplitude Studios. Wie das Studio nun im Xbox-Blog bekannt gegeben hat, wird ihr Spiel direkt ab Launch im Xbox Game Pass für PC erscheinen. Als Abonnenten müsst ihr also keine zusätzlichen Kosten in Kauf nehmen, um eure eigene Zivilisation aufzubauen.

In Humandkind dürft ihr diverse Aspekte von 60 historischen Kulturen miteinander Kombinieren. Diese erstrecken sich von der Antike bis hin zur Neuzeit. So sollt ihr theoretisch also euren ganz eigenen Twist in die menschliche Geschichte bringen können. Laut GamersGlobal-Chef Jörg Langer könnte Humankind sogar ein ernsthafter Herausforderer für Civilization 6 (im Test, Note: 7.0) werden.