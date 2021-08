PM: Schalte ein zum gamescom 2021 Xbox Stream und mehr später in diesem Monat (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Der August ist für Team Xbox immer eine besonders aufregende Zeit. Normalerweise würden wir zu dieser Zeit des Jahres unsere Sachen packen und uns mit den Fans und der Community in Köln bei der alljährlichen gamescom treffen. Doch in diesem Jahr findet die gamescom digital statt und Du kannst Dich von überall auf der Welt dazuschalten. Die guten Neuigkeiten: Xbox ist auch 2021 dabei und Du bist direkt in der ersten Reihe mit dabei, wenn wir die neuesten Updates und Gameplay für einige unserer größten Titel mit Dir teilen, die schon bald auf Xbox erscheinen.

Xbox läutet die gamescom-Woche mit dem offiziellen gamescom 2021 Xbox Stream moderiert von unseren Hosts Parris Lilly und Kate Yeager ein. Schalte ein am 24. August um 19:00 Uhr deutscher Zeit und erfahre mehr über das größte, exklusive Spiele-Lineup aller Zeiten.

Auf Dich warten neue Updates bereits angekündigter Xbox Game Studios-Titel sowie Neuigkeiten unserer Partner, inklusive einige der heiß erwarten Titel, die später in diesem Jahr auf Xbox erscheinen. Außerdem lernst Du mehr über anstehende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr.

Die Show verfolgst Du auf YouTube, Twitch, Facebook Gaming, Twitter und ausgewählten regionalen Seiten wie VK.com in Russland sowie Bilibili in China. Der Stream ist verfügbar in mehr als 30 Sprachen, inklusive englischer Audiodeskription und amerikanischer Gebärdensprache (ASL), sodass Fans überall auf der Welt teilhaben können. Außerdem sind für die Live-Ausstrahlung des Streams weitere Sprachen für mehr Barrierefreiheit in Planung.

Während sich viele von uns virtuell zum größten jährlichen Gaming-Event in Europa versammeln, moderiert Geoff Keighley abermals gamescom: Opening Night Live. Schalte am 25. August um 20:00 Uhr deutscher Zeit ein. Den Stream verfolgst Du auf Twitch, YouTube, Twitter und Facebook Gaming.

Besuche außerdem das Livestreaming-Programm unserer Freund*innen von Bethesda Deutschland, das am 26. August startet und sich über mehrere Tage erstreckt. Den Bethesda MainStream schaust Du auf Twitch.

Einer der schönsten Aspekte der vergangenen Events auf der gamescom war die positive Energie der Xbox-Community und ihre gemeinsame Liebe zu Gaming. In der Vergangenheit konnten wir uns treffen, miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam unsere Lieblingsspiele zocken. Eine gamescom ohne diese wunderbare Energie kommt uns einfach nicht richtig vor – deshalb freuen wir uns ganz besonders, dieses Jahr ein gamescom Special Edition Xbox Fanfest auszurichten! Das Xbox FanFest hat eine lange Tradition und Du erhältst schon bald weitere Details, was Dich bei diesem ganz besonderen Event erwartet. Checke einfach in regelmäßigen Abständen die offizielle FanFest-Website und behalte für die neuesten Updates die Xbox Social Media-Kanäle auf Twitter, Facebook und Instagram im Auge.

Nach einer so aufregenden Woche voller News, Gameplay-Videos, Zeit mit Freund*innen und Entwickler*innen kannst Du es sicher nicht abwarten, Dich kopfüber in ein paar fantastische Spiele zu stürzen. Und genau deswegen veranstaltet Xbox während der gamescom den digitalen Xbox gamescom Sale, bei dem sich Fans aus Europa bis zu 75 Prozent Preisnachlass auf einige Spiele für Xbox-Konsolen und Windows 10 PC sichern. Sobald die große Show näher rückt, erfährst Du weitere Details zum großen Sale. Am besten Du setzt Du Dir den Link zu den Xbox Store Sales direkt auf Deine Lesezeichen-Liste.

Falls Du Dich schon jetzt für das große Gaming-Event vorbereiten willst, wirf einen Blick in den Xbox Game Pass mit mehr als 100 fantastischen Spielen in einer stetig aktualisierten, kuratierten Bibliothek. Im Xbox Game Pass Ultimate sicherst Du Dir zusätzlich alle Vorteile von Xbox Live Gold, EA Play und spielst Geräte-übergreifend in der Cloud. Neugierig geworden? Dann sichere Dir jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro.