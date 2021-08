Montagmorgen-Podcast #407

Teaser Jörg durfte am Wochenende fein schlemmen, doch auch Dennis musste nicht hungern. Doch nur beim GG-Chef haben sich beim Essensausflug auch wirklich produktive Gespräche entwickelt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr zum erlesenen Kreis der GamersGlobal-Diamant-Abonnenten gehört, dann dürft ihr euch über halbjährliche Treffen mit dem Chefredakteur, Jörg Langer himself, freuen. Dieses Mal hat es ihn dafür nach Düsseldorf verschlagen, wo er mit ein paar Usern gemeinsam eine Lokalität aufgesucht hat, deren zugrundeliegende Küche nur selten mit Michelin-Sternen in Verbindung gebracht wird. Dafür ergaben sich fruchtbare Gespräche, auch zur Zukunft von GamersGlobal. Was wir für die nächsten Wochen planen erfahrt ihr in diesem Podcast ebenso, wie was wir für diese aktuelle Woche vorhaben.

Alle Themen im Überblick: