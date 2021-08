Teaser Michael Hengst ist ein gern gesehener Gast im WoSchCa. Heute spricht er mit Jörg über Partys in der Spielebranche und die Diskriminierung von Frauen – ist die Spielebranche dafür besonders anfällig?

Die letzten Wochen waren geprägt von der Aufregung um Activision-Blizzard: Eine umfangreiche Klageschrift wirft dem Unternehmen jahrelange systematische Benachteiligung von Mitarbeiterinnen vor, und dass es nicht genügend gegen sexuelle Belästigungen unternehme. In der Folge trat diese Woche Activision-Blizzard-President J. Allen Beck zurück.

Nicht nur über dieses Thema, und wie sich die Spielebranche ihrer Erfahrung nach mit der Gleichbehandlung der Geschlechter schwertut, reden Michael Hengst und Jörg Langer in diesem Podcast, sondern auch über die "gute alte Zeit", als Spieleredakteure noch knapp an der Zahl und reich an internationalen Verpflichtungen waren: Passend zu Michaels aktueller Kolumne Die Party ist vorbei reden sie über Partys, Flugreisen und andere Jetset-Auswüchse.

Die Timeline des heutigen WoSchCas: