PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 9. bis 13. August (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

I Am Dead

I Am Dead ist ein bezauberndes Rätselabenteuer von den Macher*innen von Hohokum und Wilmot’s Warehouse über die Insel Shelmerston und die Erkundung des Jenseits.

Untitled Darkness

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Depressionen können Menschen gefangen halten und vor lauter Dunkelheit fast jedes Licht verschlucken. In Untitled Darkness erlebst Du, wie jemand mit Depressionen kämpft, wie sie die Selbstwahrnehmung verzerren und wie schwer es ist, ihnen letztendlich zu entkommen.

Action Arcade Wrestling

Xbox One X Enhanced – Action Arcade Wrestling lässt die 90er Jahre im Wrestling wiederaufleben – mit all der Action, jeder Menge Chaos und noch mehr Spaß! Steig in den Ring und zeig in einem rasanten Arcade-Spektakel allen anderen Spieler*innen, wo der Hammer hängt!

Black Book

Black Book ist ein düsteres RPG-Abenteuer, in dem die Realität mit dem Mythischen verschmilzt. Spiele eine junge Zauberin, die gegen dunkle Mächte kämpft und die ländliche Gegend zur Zarenzeit Russlands durchstreift.

Button City

Button City ist ein farbenfrohes, Story-basiertes Abenteuerspiel über die Macht der Freundschaft. In einer pastellfarbenen Diorama-Welt, die echte 90er-Nostalgie weckt, freundest Du Dich mit niedlichen Charakteren an, erledigst skurrile Aufgaben, zockst Arcade-Games und sammelst jede Menge lustige Kostüme.

Lawn Mowing Simulator

Optimiert für Xbox Series X|S – Mit dem Lawn Mowing Simulator baust Du Deine eigene Rasenpflegefirma auf und pflegst die Gärten der malerisch grünen britischen Provinz. Zur Auswahl steht eine große Bandbreite an authentischen Rasenmähern, lizenziert von renommierten Herstellern wie Toro, SCAG und STIGA.

Crimson Spires

Crimson Spires bietet ein erzählerisches Abenteuer mit unheimlicher Romantik und übernatürlichen Geheimnissen. Entlang der verschiedenen Story-Pfade wechselt das Erlebnis zwischen 2D-Charakteren und 3D-Erkundungen in die Gebäude der Stadt Bataille

Super Hiking League DX

Ein böser Zauberer lässt Berge verschwinden, um die Welt vollkommen flach zu machen. Als Mitglied der Super Hiking League ist es Deine Mission, seine Pläne zu stoppen. Du trittst gewagte Kletterpartien an, um magische Edelsteine zu sammeln und die Welt zu retten.

Car Mechanic Simulator

Im Car Mechanic Simulator 2021 gründest Du eine eigene Autowerkstatt und erarbeitest Dir nach und nach ein Service-Imperium. In dem äußerst realistischen Simulationsspiel schraubst Du liebevoll an mehr als 4000 einzigartigen Teilen und über 72 Autos.

Dwarrows

Xbox One X Enhanced – Dwarrows ist ein Action-Adventure mit Stadtbau-Elementen, in dem Du eine Siedlung aufbaust und die umliegenden Ländereien erkundest. Du kannst die üppigen Wälder der Dusken Woodlands nach Ressourcen durchsuchen und geheimnisvolle neue Orte erkunden, um verlorene Artefakte zu finden.

Art of Rally

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – In der goldenen Ära des Rallyesports fährst Du auf anspruchsvollen Etappen Rennen in legendären Autos aus den 60er Jahren. Von einsteigerfreundlichen Optionen bis hin zu Fahrmodi, die auch die Erfahrensten herausfordern, rast Du in Art of Rally quer durch die Welt – jetzt auch in Kenia, mit vier neuen Autos und sechs neuen Strecken.

Cardaclysm: Sharts of the Four

Xbox One X Enhanced – Als dunkle*r Magier*in besitzt Du übernatürliche Fähigkeiten – doch als Du mit unbekannten Zaubern experimentierst, geht das so richtig daneben. Du beschwörst aus Versehen die Reiter der Apokalypse sowie ihr Gefolge und nun fallen sie über die Welt her. Den drohenden Kartaklysmus kannst Du nur aufhalten, wenn Du die Reiter und ihre Diener in nervenaufreibenden Kartenduellen zur Strecke bringst. Schnapp Dir Deine magischen Karten, ziehe Dein Blatt und schicke die Kreaturen in ihre höllische Dimension zurück, bevor die Apokalypse alles und jeden zerstört – und bevor der alte Magierrat entdeckt, was Du angestellt hast.

Faraday Protocol

Faraday Protocol ist ein Story-basiertes Puzzlespiel aus der Ich-Perspektive, das Deine Neugier und Auffassungsgabe auf die Probe stellt. Du schlüpfst in die Rolle von Raug Zeekon, einem interstellaren Archäologen des Planeten Cunor. Du begibst Dich auf eine Reise, um die Quelle eines mysteriösen Signals zu untersuchen, das aus einem unerforschten Sternensystem gesendet wurde.

Tetragon

Willkommen im Tetragon – einem riesigen mysteriösen Universum voller einzigartiger Spielmechaniken, kniffliger Rätsel, magischer Labyrinthe und Herausforderungen. Dein Ziel ist, Ebenen zu bewegen, von denen jede über ihre eigene Schwerkraft verfügen. Mit der einzigartigen Macht TetraGen bewegst Du Böden und Türme der verschiedenen Ebenen, um den tapferen Holzfäller Lucios zu seinem verlorenen Sohn zu lotsen.

Barry the Bunny

Optimiert für Xbox Series X|S – Als Barry das Häschen hüpfst, hoppelst und springst Du durch wunderschöne 2D-Landschaften und sammelst in jedem Level wertvolle Items. Du reist durch vier verschiedene Welten, besiegst Gegner*innen, überwindest trickreiche Fallen und sammelst Holz, um Brücken zu bauen, über die Du Deine Reise fortsetzt.

Fishing Adventure

Begib Dich auf eine Anglertour und fange die verschiedensten Fischarten in Süß- und Salzwasser. Deine Reise führt Dich in die USA, nach Hawaii und zu vielen weiteren einzigartigen Angel-Hotspots. In insgesamt sieben fantastischen Locations, inspiriert von realen Orten, angelst Du nach über 30 verschiedenen Fischarten, nimmst an Wettbewerben teil und lebst das Leben eines Profi-Anglers.

Fort Triumph

Du führst eine Heldengruppe mit verschiedenen Fähigkeiten durch eine Fantasy-Geschichte voller Witz und Parodien. Auf Deiner Reise absolvierst abwechslungsreiche Missionen auf prozedural generierten Karten voller Geheimnisse und Gefahren, die es aufzudecken gilt. Egal ob im Story- oder Gefechtsmodus – Du nutzt in Deinem Abenteuer am besten alles in Deiner Umgebung, was sich als Waffe eignet.

Hades

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – Der preisgekrönte Roguelike-Dungeoncrawler erscheint jetzt auch auf Xbox und pünktlich zum Release auch im Xbox Game Pass. Als Sohn des Hades kämpfst Du Dir Deinen Weg durch die Unterwelt voller Dämonen und gefallener Helden der griechischen Mythologie, um das Licht der Oberfläche zu erreichen – oder zu sterben. Doch von solchen unbedeutenden Kleinigkeiten lässt sich der Sohn der Unterwelt nicht aufhalten.

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls

Eine große Stadt bedeutet große Abenteuer! Als Ryder und die PAW Patrol erfahren, dass Bürgermeister Besserwisser an die Macht gekommen ist, begeben sie sich nach Abenteuerstadt, um die Stadt vor seinen selbstsüchtigen Plänen zu beschützen. Die Welpen brauchen Dich für Team PAWsome!

Shakes on a Plane

Shakes on a Plane ist ein chaotischer kooperativer Multiplayer für ein bis vier Spieler*innen. Fliegt mit Eurer Flugbesatzung in verschiedenen Flugzeugen, serviert eine Vielzahl an leckeren Shakes, Burgern und weiteren Gerichten, bevor Ihr landet und die Passagier*innen Eure Leistungen bewerten. Auf Euren Reisen werdet Ihr nicht nur mit wählerischen Gästen, Turbulenzen und Kochwettbewerben konfrontiert – sondern sogar mit Außerirdischen!

Whiskey Mafia: Frank’s Story

Whisky Mafia: Frank’s Story ist eine spannende Kriminalgeschichte, die Mitte der 1920er Jahre in New York City spielt. Du erlebst die Geschichte von Frank, einem bescheidenen und unscheinbaren Postboten, der davon träumt, im großen Stile. Dann erhält er einen Brief von seinem alten Kumpel Leo, der vorschlägt, gemeinsam eine Bar zu eröffnen. Doch in den 20ern lauern unzählige Gefahren wie skrupellose Kredithaie, Geschäftsrivalen, Schmuggler – ganz zu schweigen von den strengen Gesetzen der Prohibition.