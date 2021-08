PM: Saison 5 von Black Ops Cold War und Warzone startet am 12. August (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Saison Fünf kommt rasend schnell auf euch zu und bringt eine große Menge an kostenlosem Content mit sich wie fünf neue Multiplayer-Karten, den Flamethrower Scorestreak, neue Warzone- und Zombies-Inhalte und einen brandneuen Modus: Double Agent. We können kaum erwarten, dass ihr den ausprobiert – macht euch bereit für Sabotage und Täuschungen auf höchstem Niveau.

Der nächste Schritt von Perseus’ Plan ist endlich bereit, wenn die Agenten auf der ganzen Welt auf beiden Seiten des Konflikts das Nummern-Programm zu hören bekommen. Die bewusstseinsverändernde Nachricht betrifft alle außer die widerstandsfähigsten Operator und verwandelt frühere Verbündete in plötzliche Feinde.

Saison Fünf von Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone kommt am 12. August zur PlayStation. Folgendes müsst ihr wissen:

Der Saison Fünf Kampfpass bringt zwei neue Waffen mit: die EM2 und TEC-9.

EM2 (Stufe 15) – Das vollautomatische EM2-Sturmgewehr ist mit einem eingebauten Low-Optic Zoom für bessere Genauigkeit. Sie steht für langsameres Feuern auf zuverlässiger Distanz.

TEC-9 (Stufe 31) – Bewegt euch aus der Nahkampfzone mit der verbesserten Genauigkeit der TEC-9, geringem Rückstoß und niedriger Feuergeschwindigkeit. Ein vielseitiges schweres Maschinengewehr, das ordentlich Schaden macht.

Kauft den Saison-5-Kampfpass für Zugang zu allen 100 Stufen an Content, inklusive Kitsune, dem japanischen Autodidakten in Sachen Cybersecurity, der auch als weltklasse Dieb agiert und direkt ab Stufe 0 verfügbar ist. Und zum ersten Mal erhaltet ihr eine zusätzliche Kitsune Operator Skin, die auch direkt mit dem Kampfpass-Bundle zum Start der Saison freigeschaltet wird.

Verdient euch zwei weitere Waffen – den Marshal Shotgun-/Pistolen-Hybrid und die Cane-Nahkampf-Waffe – indem ihr Herausforderungen im Spiel bewältigt oder die passenden Store-Bundles später in der Saison kauft.

Bekämpft Zombies und entdeckt geheimes Wissen in Echelon

Packt eure Sachen für den Devil’s Mountain wenn in dieser Saison der Onlsaught-Orb über der Ebene der neuen Echelon-Karte schwebt. Verbündet euch mit einem anderen Requiem-Agenten und bekämpft Wellen immer schwerer werdender Gegner, wobei ihr sicher gehen müsst, auch noch das letzte Stückchen Dark-Aether-Informationen auf dem Weg mitzunehmen.

Später in der Saison könnt ihr euch auf einen anderen zeitlich begrenzten Modus für Onslaught freuen, mit dem auch ein neues Waffen-Blueprint und andere Überraschungen für PlayStation-Nutzer kommen.

Bereitet euch auf eine ganz neue Multiplayer-Erfahrung vor, wenn Double Agent bei euch einschlägt. In jedem Match übernehmt ihr eine von drei Rollen:

Double Agents: Doppelagenten müssen alle anderen erfolgreich eliminieren oder Explosionen auf der Karte auslösen.

The Investigator: Als Ermittler könnt ihr Hinweise nutzen, um Verdächtige als Double Agents bzw. Wanted zu markieren.

Operators: Ihr arbeitet zusammen, um Double Agents zu erkennen und zu eliminieren, bevor sie ihre Mission erfüllen.

Es sind jeweils mehrere Spieler als Doppelagenten unterwegs, die die Mission sabotieren müssen, um erfolgreich das ermittelnde Team auszulöschen. Enttarnt die Verräter, bevor es zu spät ist – wenn ihr könnt.

In Saison Fünf seht ihr auch zum ersten Mal Demolition in Black Ops Cold War. In diesem klassischen Respawn-Modus versucht das Angreiferteam zwei aktive Trümmergebiete zu zerstören, während die Verteidiger sie gegen die Uhr daran hindern.

Echelon (6v6): Auf dieser brandneuen Karte in Devil’s Mountain im Westen Deutschland müsst ihr als Operator in einem beschäftigten NATO-Gebäude mitten zwischen Regen und Asche kurz nach Perseus’ letzter Attacke kämpfen.

Slums (6v6): Mit dieser klassischen dreispurigen Karte, die zuerst in Black Ops II erschien, landet ihr in Panama City. Ein Brunnen in der Mitte lädt zu Fernkämpfen über die Straßen ein und ermöglicht viele Luft-Angriffe für Scorestreaks.

Showroom (2v2 and 3v3): Duckt euch weg und verschwindet geschickt zwischen Marktständen und Kiosks auf dieser kleinen Karte, die in Gunfight und Face Off erschien. Übt schon mal für später in der Saison, wenn Showroom Teil eines Schießerei-Turniers sein wird.

Drive-In (6v6, In-Season): Haltet Popcorn bereit für die Rückkehr dieses Kultklassikers aus dem ursprünglichen Black Ops. Drive-Ins und Kämpfe auf engem Revier sowie mächtige Überwachungspunkte – insbesondere die große Leinwand des Galactic Drive-In, sind die Orte, wo Sniper und Fernkampfwaffen triumphieren.

Zoo (6v6, In-Season): Macht einen Ausflug in den Zoo, der zuerst im Black Ops DLC Escalation enthalten war. Kämpft euch durch Bärengruben und Aquarien und springt auf die Einschienenbahn auf, um eure Ziele unter euch erkennen zu können.

Opfert eure Gegner mit dem neuen Flamethrower Scorestreak. Diese günstige Option ist eure Wahl wenn ihr euren Score im nächsten Scorestreak boosten wollt – und dabei die Gegner in Flammen aufgehen lassen möchtet.

Die Outbreak-Zone ist jetzt bis zu der Wüste Algeriens (Codename “Collateral”) erweitert – der perfekte Ort, um Aetherium Crystalle zu sammeln und den Dark Aether weiter zu erkunden. Bekämpft die Horden rund um die natürlichen Felsformationen der algerischen Wüste, einen abgestürzten Satelliten und Ölbohrer.

Überlebt das neue Transport-Ziel, bei dem ihr und euer Squad die Aufgabe habt, eine fahrbare Requiem-Maschine durch die Zombie-infestierte Outbreak-Zone zu bringen.

Und wenn ihr dringend etwas ernsthafte Feuerkraft braucht, springt in den Tank und schlagt mit der massiven Kanone und dem aufgesetzten Turret-Revolver Löcher in die schwersten Zombies.

Macht euch auf zum Crafting Table um die neue Grapple Gun zu bauen, mit der ihr leicht durch die Outbreak-Zone zieht und sucht in jeder Ecke nach den neusten Informationen, um die frischesten Geheimnisse der Dark-Aether-Erzählung zu entschlüsseln.

Wenn ihr versucht, auf den Karten von Outbreak und rundenbasiertem Zombiespiel noch länger zu überleben, trinkt die neue Todeswahrnehmungs-Perk-a-Cola, mit der ihr verdeckte Feinde hell aufleuchten lasst, um sie noch einfacher zu finden, während ihr Aetherium Crystals benutzt, um daraus einen besonders krassen Perk zu machen.

Beschwört Blitze mit dem neuen Upgrade Tesla Storm Field, mit dem ihr und eure Verbündeten verbunden bleibt, während eure Gegner betäubt werden und Schaden nehmen, wenn sie euch in die Quere kommen. Mit Upgrades erreicht ihr höhere Skill-Ebenen um mächtigere Gegner zu betäuben und die Geschwindigkeit, mit der sich euer Squad bewegt, zu erhöhen.

Und zu guter Letzt: Verbrennt eure Untoten Gegner mit der neuen Flamethrower Support und taucht noch tiefer in den Zombie-Content von Saison 5 ein, der euch die neue “Ikari EggXit” Bonuskarte in Dead Ops Arcade 3 bringt.

Baut euren Loadout mit zwei neuen Perks aus, die exklusiv für Warzone sind und euch neue Möglichkeiten zu spielen und strategisch zu arbeiten eröffnen. Wählt Combat Scout um Gegner anzupingen und zu markieren, wenn ihr ihnen Schaden zufügt – perfekt, wenn ihr einen Squad ganz auf nahe Bedrohungen konzentrieren wollt. Für mehr Widerstand gegen Schaden versucht Tempered, mit dem ihr die Qualität eurer Rüstung zum Preis von drei Panzerplatten-Trageslots verbessert.

Um das bewusstseinsverändernde Nummernprogramm zu verbreiten haben Perseus und seine Verbündeten ein Netzwerk mobiler Nachrichtensender über Verdansk verteilt. Deren Position variiert von Match zu Match – haltet also die Augen auf, um eventuell neue Informationen zu erfahren und Belohnungen zu verdienen.

Bereitet euch auf den 50v50-Kampf in Clash vor, einem Nachfolger im Geiste für Warzone Rumble. Freut euch auf unbegrenzte Respawns in einem Todesmatch bis zu 200 Punkten. Erfüllt Verträge und öffentliche Events um die Oberhand über eure Gegner zu gewinnen.

Haltet auch die Augen offen nach den mysteriösen Red Doors, die seit Beginn der Ausstrahlung des Nummernprogramms wesentlich unbeständiger geworden sind. Berichte lassen darauf schließen, dass die Türen Operator an neue Orte transportieren.

Saison Fünf von Black Ops Cold War und Warzone startet auf PlayStation ab dem 12. August.

Wir sehen uns online!