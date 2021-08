PM: Sei live beim zweiten ID@Xbox Showcase auf Twitch am 10. August dabei! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nachdem der erste [email protected] Showcase auf Twitch bereits so ein großer Erfolg war, legt Xbox jetzt noch einen nach! Sei auch beim zweiten /twitchgaming Showcase: [email protected] am Dienstag, den 10. August ab 18 Uhr dabei und erfahre live die brandheißen News zu den neusten Spielen auf Xbox von Indie-Entwickler*innen aus aller Welt.

Im [email protected] Showcase erhältst Du exklusive Einblicke in tonnenweise neue Titel von fantastischen Entwickler*innen wie Rebellion, Chump Squad und vielen anderen. Beispiel gefällig? Erfahre die aktuellsten News aus der Entwicklung zu heiß erwarteten Titeln wie The Artful Escape, Ollie Ollie World, Library of Ruina, RPG Time und vielen weiteren. Und natürlich gehören zu einer rundum gelungenen [email protected] Show auch die besten und aktuellsten News aus dem Xbox Game Pass!

Den /twitchgaming Showcase: [email protected] verfolgst Du exklusiv auf Twitch via Twitch.tv/twitchgaming oder Twitch.tv/xbox am Dienstag, den 10. August ab 18 Uhr – sei live dabei und schalte ein!

Feier zusammen mit Entwickler*innen, Xbox und der Community den zweiten [email protected] Showcase auf Twitch und sei gespannt auf die vielen kommenden Indie-Highlights. Für noch mehr News rund um [email protected] besuche den offiziellen Twitter-Kanal oder schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.