PM: Ab heute ist in Skater XL der Online-Multiplayer-Modus „Free Skate“ verfügbar (Sony Playstation Blog)

Was geht, PlayStation-Community? Wir freuen uns, euch hier im Blog verkünden zu können, dass alle PlayStation-Spieler nun in Skater XL Zugang zum neuen Multiplayer-Modus „Free Skate“ haben! Mit diesem Update können sich nun Freunde aus allen Teilen der Welt online treffen und zusammen skaten – ganz gleich, wo sie sich befinden, welches Wetter gerade herrscht oder welche körperlichen Voraussetzungen sie mitbringen.

Skateboarden macht mit Freunden viel mehr Spaß, denn dabei kann man super zusammen abhängen, übers Skaten quatschen und voneinander lernen. All das hat uns dazu inspiriert, in Skater XL den Online-Multiplayer-Modus „Free Skate“ einzuführen.

Mit dem Multiplayer-Modus „Free Skate“ möchten wir der Energie und dem Hype einer echten Skate-Session so nahe wie möglich kommen. Es gibt keine Begrenzungen oder Regeln– ihr und eure Homies allein bestimmt, wo, wie und womit ihr skaten wollt. Ganz gleich, ob ihr einen Trick-Wettbewerb machen, eine Choreographie einstudieren oder einfach ohne jegliche Vorgaben miteinander skaten wollt, im Multiplayer-Modus „Free Skate“ seid ihr genau richtig.

Die soziale Komponente des Skatens war schon immer Teil unserer Vision für Skater XL, weswegen wir es unseren Spielern im Multiplayer-Modus „Free Skate“ mit dem In-Game-Wiederholungseditor auch ermöglichen, beeindruckende Fahrten und geniale Tricks aufzunehmen und zu speichern. Videos sind ein wichtiger Teil der Skatekultur, weswegen wir unseren Spielern auch unbedingt die Möglichkeit geben wollten, ihre liebsten Momente nach einer Session erneut ansehen und teilen zu können. Auf Instagram bekommt ihr unter dem Hashtag #SkaterXL einen guten Eindruck davon, zu was die Creator-Community bereits jetzt in der Lage ist.

Es war immer schon unser grundlegendes Ziel, digitalen Skatern mit unserem innovativen „Independent Foot Control“-System mehr Kontrolle zu geben als bei allen anderen Titeln. Dieses Ziel wird nun um die Möglichkeit eines sozialen Ökosystems ergänzt, wodurch ein noch intensiveres Erlebnis mit mehr Interaktionen, einer besseren Zusammenarbeit und lebendigeren Umgebungen entsteht.

Der Multiplayer-Modus „Free Skate“ ist unser erster Schritt zu weiteren sozialen Modi im Spiel und beinhaltet die folgenden Features:

Eine gute Bildrate und ein Lag-freies Spielerlebnis sind für das physikbasierte Gameplay von Skater XL enorm wichtig. Deswegen wollten wir auch sichergehen, dass sich dieses Update auch angesichts der zusätzlich benötigten Prozessorkapazitäten und der Komplexität eines Online-Multiplayer-Modus so gut wie möglich anfühlt.

Neben der Entwicklung der Multiplayer-Features wurde bereits im Januar mit der Optimierung vieler Systeme und Assets im Rest des Spiels begonnen. Wir haben viele Stunden damit zugebracht, alles zu optimieren und unter anderem den Code, die 3D-Assets, die Beleuchtung, die Shader und natürlich die Multiplayer-Systeme selbst zu überarbeiten, damit wir eine noch bessere Performance gewährleisten können.

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass euch in diesem Update eine erhebliche Verbesserung der Bildrate (FPS) erwartet. Das Spiel läuft jetzt deutlich flüssiger– selbst wenn sich im Online-Multiplayer viele Charaktere auf dem Bildschirm befinden, läuft das Spiel viel flüssiger als im Einzelspielermodus der Vorgängerversion. Das Gameplay und die Steuerung von Skater XL fühlen sich nun auf allen PlayStation-Konsolen besser an als je zuvor.

Dieses neueste Update enthält auch eine kleine Anzahl an neuer Charakterausrüstung, darunter Schuhe von New Balance und éS Footwear sowie Kleidung von Dickies. Da wir weiterhin regelmäßige Updates veröffentlichen werden, könnt ihr euch auf noch mehr neue Ausrüstung im Anpassungsmodus freuen.

Seit der Veröffentlichung von Skater XL im Jahr 2020 sind wir immer sehr gerne mit der PlayStation-Community in Kontakt getreten und wir freuen uns darauf, die Entwicklung des Spiels zusammen mit einer so unglaublich talentierten und kreativen Gruppe von Spielern fortsetzen zu können. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, um Informationen zu Updates, Events und vorgestellten Inhalten sowie weitere Neuigkeiten zu erhalten. Wie immer bedanken wir uns für eure Unterstützung und hoffen, euch schon bald in einem Multiplayer-Raum zu einer chilligen Skate-Session zu treffen.