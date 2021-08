PM: Godfall erscheint für PS4 und bringt eine Erweiterung sowie kostenlose Inhalte für alle Spieler mit sich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach der unglaublichen Reaktion der PlayStation-Community auf Godfall für PlayStation 5 freut sich das Team von Counterplay Games gewaltig, die Welt von Aperion jetzt auch PlayStation 4-Spielern zugänglich zu machen. Wir können es kaum erwarten, der erweiterten Community die ganzen neuen Inhalte des Spiels zu präsentieren, darunter das nächste Kapitel unserer Story: Fire & Darkness. Los geht’s am 10. August.

Die Tatsache, dass sich unserem Abenteuer zusätzliche Verbündete anschließen, ist für die Godfall-Communtiy ein Grund zum Feiern– und das tun wir mit einem kostenlosen Upgrade-Pfad auf PS5 für alle PS4-Spieler und mit dem kostenlosen Lightbringer-Update, das ab heute für alle verfügbar ist. Mit dem Lightbringer-Update können PS5- und PS4-Spieler jetzt generationsübergreifend Koop-Spiele erleben und unsere neue Spielersuche-Beta nutzen, um sich an unseren schwierigsten Endgame-Inhalten zu versuchen. Außerdem gibt es einen neuen Spielmodus, einzigartige kosmetische Items und noch mehr Loot! Bei den vielen Verbesserungen, die wir vorgenommen haben, wollte ich mir kurz Zeit nehmen, um euch zu zeigen, welche Fortschritte wir mit Godfall schon gemacht haben und was noch alles kommen wird.

Wir haben Godfall letztes Jahr zusammen mit der PS5 herausgebracht und seitdem beständig daran gearbeitet, das Spielerlebnis auf Basis eures hilfreichen Feedbacks noch weiter zu verbessern. Es gab unser großes Primal-Update und mehrere Updates, die das Spielerlebnis verbessert haben; wir haben das Input-Buffering verbessert; über Zenun neue Ressourcen-Tools ins Spiel gebracht; die Bosskämpfe überarbeitet; den Turm der Prüfungen optimiert; Traumsteine eingeführt und noch viel mehr. Das Spiel hat sich mehr entwickelt, als wir es je für möglich gehalten hätten, und das haben wir alles nur euch zu verdanken.

Wir haben gemeinsam den wahnsinnigen (Möchtegern-)Gott Macros bekämpft und besiegt und brechen jetzt in Fire & Darkness zu einer noch aufreibenderen Reise in das Feuerreich auf. Ihr bekommt es mit vollkommen neuen Feinden zu tun und müsst euch einer alles verzehrenden Dunkelheit stellen, die sich in Aperion ausbreitet und droht, der Welt sämtliches Licht zu stehlen. Wenn ihr das Feuerreich betretet, müsst ihr mit erbittertem Widerstand rechnen. Der Flammenblut-Stamm ist der vielleicht mächtigste Feind in ganz Aperion. Er schreckt vor nichts zurück, um euch daran zu hindern, zu seinen Anführern vorzudringen, die Kosmeras uralte Pläne umsetzen wollen.

Ihr sucht eine noch größere Herausforderung? Das für alle Spieler kostenlose Lightbringer-Update bringt auch den gleichnamigen brandneuen Endgame-Modus mit sich, und zwar für alle, die Level 50 erreicht haben. Das Licht des Heiligtums wurde eingesperrt. Nur die mächtigsten Ritter können es wieder befreien und verbreiten, damit es stark genug werden kann, um die alles verschlingende Dunkelheit zu vertreiben.

Zu Beginn des Modus betretet ihr mit bis zu zwei Freunden das Reich von Aperion, wo sich eine mysteriöse Macht erhoben und das Land in Dunkelheit getaucht hat. In einem Rennen gegen die Zeit müsst ihr Dunkle Tränen versiegeln, damit das Licht des Siebten Heiligtums wieder scheinen kann. Teamwork ist essenziell, um diese Gefahren zu überleben. Die Spielersuche-Beta wird euch also gute Dienste erweisen.

Wir wollten innerhalb von Godfall ein neues Kampferlebnis entwickeln, um auch unsere erfahrensten Spieler auf neue Arten zu fordern. Lightbringer kombiniert die besten Elemente, die Godfall so packend machen. Wenn es euch gelingt, Aperion von der Dunkelheit zu befreien, ist dieses Gefühl, das Unmögliche geschafft und einen gewaltigen Triumph errungen zu haben, bei jedem Spiel zu spüren.

Zu guter Letzt dürfen wir natürlich den Loot nicht vergessen! Das Lightbringer-Update führt eine neue Item-Stufe ein: Verfluchte Items. Diese Waffen haben auf dem Schlachtfeld verheerende Effekte und verleihen den Spielern einen gewaltigen Vorteil, wenn es ihnen gelingt, ein Item von seinem Fluch zu befreien und sein volles Potenzial zu erwecken. Macht euch bereit, in Traumsteine zu reisen und es im Aufgestiegenen Turm der Prüfungen mit Feinden aufzunehmen, um den Fluch zu beseitigen. Außerdem enthält das Lightbringer-Update über 50 neue kosmetische Skins für Valorplates, durch die ihr euch bei der Spielersuche von anderen Rittern abheben könnt.

(Item mit gebrochenem Fluch) All diese Neuerungen und Erweiterungen sind die perfekte Gelegenheit für neue und alte Spieler, gemeinsam die Waffen zu erheben und die Feinde von Aperion zu bekämpfen. Das ganze Team von Counterplay Games freut sich auf all die unglaublichen Augenblicke und epischen Siege, die die PlayStation-Community gemeinsam erleben wird, wenn die neuen Inhalte am 10. August live gehen. Vielen Dank für eure fortwährende Unterstützung und wir hoffen, euch machen die Neuerungen in Godfall mächtig viel Spaß.

Fire & Darkness-Inhalte sind für Spieler kostenlos, die zuvor die Ascended und die Deluxe Edition von Godfall gekauft haben. Zum Spielen von Fire & Darkness ist das Grundspiel von Godfall erforderlich.