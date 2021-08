PM: GROSSE FEIER ZUM FINALE DER GSA LEAGUE VOM 3. BIS ZUM 5. SEPTEMBER (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,6.August2021–Nach14nervenaufreibenden Spieltagen vollerClutches, Aces und Comebacks treffen nun die vier besten Teams aus der 2. Season der GSA League im Finale aufeinander.Sissi State Punks,GoSkilla, G2Esportsund Roguekämpfenum den heißbegehrten Titel, um den wahren Meister der DACH-Region zu bestimmen.

Kann G2 seinen Titel verteidigen oder kann ein anderes Team den Königentthronen?

Das gesamte Finale kann ab dem3. Septemberlive auf TwitchundYoutubeverfolgt werden.

Aufgrund der aktuellen Lage liegt höchste Priorität auf der Gesundheit der Teams, Spieler, Partner und leidenschaftlichen Zuschauer, daher wird das Finale als reines Online-Event stattfinden und live ausHamburgübertragen. Dennochwerden Spielern und Zuschauernunvergessliche Tage und Momente mit einer spannendenShow und Eröffnungszeremoniegeboten, die jedes E-Sport-Herz höherschlagenlassen werden.

Aber auch der letzte reguläre Spieltag hatte es in sich. In einem spannenden hin-und-her auf Club House konnte Team Secret den Tabellenersten Sissi State Punk mit einem 8:7 Loss ins Finale schicken. Die beiden Titanen G2 und Rogue bekamen bereits einen Vorgeschmack auf das Finale, in dem sich Rogue souverän 2:7 gegen den Titelverteidiger durchsetzen konnte. Auf Villa kämpfte PENTA gegen Ovation um den definitiven Klassenerhalt. Zwar ist Ovation bereits fest in der Relegation, doch mit einem Sieg könnte sich PENTA dieses Schicksal ersparen. Allerdings gewann Ovation 7:5, und PENTAs letzte Hoffnung lag somit komplett in den Händen von GC. Und genau diese Hoffnung zerschmetterte GC mit einem starken 7:2 Sieg gegenGoSkilla, der PENTA schließlich in die Relegation abstiegen ließ.

Mehr Informationen zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibt es unterwww.rainbow6.ubisoft.com

Alle Versionen von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibt es im Ubisoft Store unterhttps://store.ubi.com/de/rainbow-six-siege-all-games

Weitere Informationen sowie aktuelles zurGSA League 2021gibt es aufGSA-League.ggoder in den sozialen Netzwerken untertwitter.com/RainbowSixDE,instagram.com/rainbowsixdesowie unter dem #R6GSA.

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 70 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.