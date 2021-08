PM: Das neue Age of Empires II: Definitive Edition DLC Dawn of the Dukes erscheint am 10. August (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Age of Empire II: Definitive Edition Erweiterung Dawn of the Dukes ist ab sofort im Microsoft Store und auf Steam vorbestellbar und ab dem 10. August spielbar! In diesem DLC tauchst Du in zwei neue Zivilisationen ein, erkämpfst Dir Deinen Weg in drei neuen, voll vertonten Kampagnen durch Mittel- sowie Osteuropa und erlangst 16 neuen Achievements. Geballte militärische Übermacht, blühende Wirtschaftskraft und technologisch fortschrittliche Armeen zeichnen Dawn of the Dukes aus.

Die Böhmen

Die hohen Berge und grünen Wälder Mitteleuropas haben das Volk der Böhmen und ihre Krieger zäh und widerstandsfähig werden lassen. Die gefürchteten böhmischen Spezialeinheiten nutzen Hussitenwagen, die ersten Vorläufer des modernen Panzers. Darüber hinaus haben sie Zugang zu durchschlagskräftige Haubitzen, verbesserte Belagerungskanonen, die insbesondere bei Belagerungen Angst und Schrecken zu verbreiten.

Die Polen

Die üppigen Ernten der fruchtbaren polnischen Ebenen speisen sowohl die fleißigen Bauernschaften, als auch den wohlhabenden, prosperierenden Adel des jungen Königreichs Polen. Es ist also wenig verwunderlich, dass das junge Reich schnell zu einer der einflussreichsten Mächte des mittelalterlichen Europas aufsteigt. Die polnische Spezialeinheit ist der Obuch, brutale Infanterieeinheiten, deren Kriegshämmer feindlicher Rüstungen mit tödlicher Durchschlagskraft zerbersten.

Algirdas und Kenstut

Das kleine Fürstentum Litauen steht angesichts der drohenden Invasion durch die gierigen Deutschritter am Rande der Katastrophe. Zersplittert und ohne kluge Führung scheinen die letzten Heiden Europas dem Untergang geweiht, doch Fürst Algirdas und sein treuer Bruder Kenstut weigern sich, den Marodeuren ihre Heimat zu überlassen. Wirst Du die feindlichen Kreuzritter zurückschlagen und Deine Heimat Litauen retten? Und wie wirst Du die furchterregenden Reiterheere der Goldenen Horde, den Enkeln Dschingis Khans, aufhalten? In dieser Kampagne findest Du es heraus.

Hedwig

Hedwig, die von ihrer Mutter fortgeschickt und von dem jungen Mann, den sie liebte, gewaltsam getrennt wurde, bestieg den polnischen Thron schon als Kind. In einer Zeit des nicht enden wollenden Krieges muss sie eine Zukunft für ihr Königreich schmieden, während sie sich gegen respekteinflößende Anführer wie Jogaila und Vytautas den Großen durchsetzen muss. Kannst Du als Hedwig, geliebter „Stern der Polen“, Deine Vision eines vereinten polnisch litauischen Reiches verwirklichen und so den endlosen Kriegen der beiden Nationen ein Ende bereiten?

Jan Žižka

Der böhmische Jan Žižka verbrachte seine Jugend als Söldner, der hauptsächlich für Ruhm und Gold kämpfte. Doch sein Schicksal ändert sich, als er die Predigten des Reformators Jan Hus in Prag hört. Als Verfechter der hussitischen Sache und Anführer ihrer schier unbesiegbaren Armeen revolutioniert Žižka die Kriegsführung mit technologischen und taktischen Innovationen. Bewahre das Vermächtnis eines der größten Generäle der Geschichte, indem Du einfache Bauern zu hoch disziplinierten Einheiten formst und sie zum Sieg über die ritterlichen Armeen des Heiligen Römischen Kaisers führst.

Weitere Details zu Dawn of the Dukes, inklusive der 16 neuen Achievements, findest Du auf dem offiziellen Newsportal zu Age of Empires.

