PM: FINAL FANTASY XIV Online World Tour: A Realm Reborn (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Endwalker ist im Anmarsch.

Nur noch wenige Monate dauert es, bis die nächste Erweiterung für FINAL FANTASY XIV Online erscheint. Sie wird Spieler zu unglaublichen neuen Schauplätzen führen – beispielsweise in das unterirdische Labyrinthos oder zu den unverwechselbaren Steinbauten von Alt Sharlayan.

Oh, und hatten wir das eigentlich schon angemerkt? Wir machen uns sogar zum *PIEP Mond auf!

Aber bevor es für uns in Richtung Himmel geht, wollen wir einen Blick auf einige der Orte werfen, an denen wir bereits unsere Zeit zubrachten. Die Welt Hydaelyn ist riesig, und ihre vielen Regionen bieten Abenteuer und Spektakel ohne Ende.

Wir starten dort, wo alles (erneut) begann: A Realm Reborn. Von den Hügeln von La Noscea bis zu den Wüsten von Thanalan haben dessen Landschaften Helden geschmiedet und für unvergessliche Erinnerungen gesorgt. Wenn ihr zu den vielen neuen Spielern gehört, die sich in das Land Eorzea aufmachen, dann geben wir euch hier einen kleinen Vorgeschmack darauf, was euch alles erwartet.

Und wenn ihr ein altgedienter Krieger des Lichts mit einer mehrere Erweiterungen schweren Spielerfahrung im Gepäck seid, dann macht euch bereit für eine nostalgische Reise!

Ah, La Noscea - eine der größten Regionen in Eorzea.

Dieses wilde, grasgrüne Land mit seinen felsigen Klippen und seiner fruchtbaren Landwirtschaft liegt auf dem Subkontinent Vylbrand.

Doch bevor ihr euch in diese majestätische, aber auch gefährliche Landschaft aufmacht, werdet ihr wohl erst durch die nicht minder majestätische maritime Stadt Limsa Lominsa streifen.

Piraten, Händler, Handwerker und alles dazwischen können sich in diesem vom Meer umspülten Stadtstaat einen Namen machen.

Er ist das Zuhause etlicher Gilden, einschließlich der Gilde der Marodeure, Beschwörer, Schurken, Grobschmiede und Plattner.

Wenn ihr gerade frisch angelandet seid, dann schaut auf jeden Fall bei der "Ertränkten Sorge" vorbei. Diese rustikale Schankwirtschaft stillt nicht nur den Durst der Matrosen, ihr Besitzer Baderon hilft auch vielversprechenden neuen Helden, ihren Weg durch die quirlige Metropole zu finden.

Touristen sollten sich auch die Zeit nehmen, den Oktant zu besuchen. Dieser geschäftige Marktplatz strotzt typischerweise vor Aktivität – hier versammeln sich tanzende Helden, Liefer-Mogrys und angehende Abenteurer, die ihre ersten Schritte machen. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr auch den ein oder anderen talentierten Barden.

Wenn ihr Limsa Lominsa verlasst, dann könnt ihr faszinierende Örtlichkeiten besuchen und atemberaubende Ausblicke genießen – einschließlich eines einst mächtigen Waldes, der der Landwirtschaft weichen musste, weitläufigen Orangenhainen und wundersamen Leuchttürmen, die von korrumpiertem Äther in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hier ist ein kleiner Eindruck dessen, was ihr von dieser reichen Insel erwarten könnt.

Wenn es euch nach Sonne, Sand und Schwimmen ist, dann gibt es in Eorzea keinen besseren Ort dafür als Costa del Sol im östlichen La Noscea! Die wunderschöne Gegend eignet sich perfekt zum Relaxen und vielleicht könnt ihr unterwegs ja auch ein paar Gelegenheitsjobs annehmen. In dieser Gegend lässt es sich auch toll angeln.

In der Region befindet sich zudem das entspannte Städtchen Weinhafen, das berühmt für seinen Weinanbau ist. Und wenn ihr gerne dem Rummel des modernen Lebens in Eorzea entfliehen wollt, dann könnt ihr einen Schritt in den entstehenden Regenwald von Regenfänger Gully machen.

Im oberen La Noscea könnt ihr euch vom spektakulären Palast des Wanderers beeindrucken lassen oder in den heißen Quellen von Camp Bronzesee Erholung finden.

Vulkane, Minen und mysteriöse Ruinen – das äußere La Noscea besitzt alles davon. Wenn euch die Knie nicht versagen, dann solltet ihr definitiv den langen Aufstieg versuchen, der euch durch die wunderschönen Überbleibsel der fantastischen schwebenden Stadt Nym führt.

Trotz seiner lebensfeindlichen Sandwüste ist Thanalan ein Land der Verheißung und des Wohlstands – doch leider nicht für jedermann.

Der hiesige Mineralienreichtum und der Unternehmergeist der Bewohner haben die Region dennoch zu einem aufregenden und lebendigen Ort gemacht, vor allem die Großstadt Ul'dah.

Die Stadt Ul'dah ist berühmt für ihren Wohlstand und ihre vielen Attraktionen, und sie lockt Besucher aus ganz Hydaelyn an. Manche kommen wegen der Casinos und der Kampfarena, andere wegen der unglaublichen Mode. Und wieder andere suchen das Abenteuer.

Gladiatoren und Faustkämpfer haben hier ihre Gilde, ebenso wie Alchemisten und Thaumaturgen. Der Ort besitzt auch eine starke Industrie, hier gibt es Goldschmiede, Minenarbeiter und Weber!

Wer Ul'dah verlässt, kann die Wüstenlande von Thanalan erkunden. Hier entdeckt ihr fabelhafte Gebiete, darunter Bahnhöfe, Ceruleum-Felder und Felsklippen, die im Zuge der Katastrophe zerstört wurden. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ihr von dieser sandigen Gegend erwarten könnt.

Viele Helden haben früh in ihrer Laufbahn in dieser sonnendurchfluteten Gegend Aufgaben erledigt, sind den bedrängten Arbeitern von Hammerlea zu Hilfe geeilt und haben Monster beim Camp Horizont bekämpft. Aber bevor ihr euch ins Abenteuer stürzt, indem ihr Sasamos 80 Sünden hinabsteigt, solltet ihr auf jeden Fall einen letzten Blick auf die Stadt selbst werfen.

Der Finsterwald ist ein riesiges Waldgebiet, das die Stadt Gridania umgibt. Die Leute hier verstehen die Natur als etwas, das gleichermaßen gefürchtet und respektiert werden muss. Und trotz der zahllosen Bedrohungen, denen sie über die Jahre hinweg ausgesetzt waren, stehen sie immer noch so aufrecht wie die Bäume selbst.

Die üppigen Baumkronen dieser gewaltigen Stadt bieten Bewohnern aller Art ein Zuhause. Hier findet ihr viele Handwerker, die ihrem Gewerbe nachgehen – von Botanikern bis zu Zimmerleuten und Gerbern.

Für viele aufstrebende Abenteurer waren die hölzernen Pfade und gewundenen Wasserwege von Gridania das Erste, was sie in Eorzea zu Gesicht bekamen – diese Eindrücke haben sich ihnen bis heute ins Gedächtnis gebrannt. In der Stadt gibt es mehrere Gilden, einschließlich der Pikenier-, Bogenschützen- und Druiden-Gilde.

Wenn ihr euch aus Gridania herausbewegt, stoßt ihr zwischen den Bäumen auf viele verborgene Ecken wie ein von der Leere geplagtes Herrenhaus oder eines der vielen Überbleibsel des gefallenen Dalamud. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, was euch in bestimmten Gegenden erwartet…

Wenn ihr vom Honigblumen-Steg her im Ostwald ankommt, dann verpasst bloß nicht beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie den imposanten Baelsar-Wall und das unverkennbare Sanktum der Zwölf.

Ihr könnt aber auch in die tiefsten Regionen des Waldes vorstoßen und die himmlische Schönheit der Sylphlande erkunden, vorausgesetzt natürlich, ihr verlauft euch darin nicht.

Der Südwald ist eine ausladende Gegend, die kreativen Abenteurern eine Menge zu bieten hat. Mühlenbruch ist ein guter Ort, um Arbeit zu finden, besonders für Handwerker und Sammler, die noch wenig Erfahrung besitzen. Von hier aus führen euch eure Wege vielleicht zu Urths Quelle, wo man angeblich sogar auf die dunkle Gottheit treffen kann – Odin selbst.

Während ihr hier seid, solltet ihr euch die Zeit nehmen, um die einzigartige Flora und Fauna dieser Region zu genießen – auch wenn ihr euch nicht immer sicher sein könnt, was nun was ist. Denkt einfach daran, an keinem Atem zu riechen!

Diese beunruhigende, lebensfeindliche Region befindet sich zwischen den großen Stadtstaaten von Eorzea. Wüst und voller gefährlicher Bestien ist es ein Ort, den nur erfahrene Reisende erkunden sollten. In der Mitte des Gebiets ist die unheilvolle Gestalt eines gefallenen Drachens inmitten von Trümmern eines kaiserlichen Luftschiffs zu finden – eine schreckliche Erinnerung an vergangene Schlachten. Mor Dhona ist außerdem Heimat des mysteriösen Kristallturms, eines zentralen Schauplatzes für viele Abenteuer der Krieger des Lichts…

Eine ganz schöne Reise liegt hinter uns. Von diesen Startgebieten aus hat sich die Welt Hydaelyn immer weiter ausgebreitet, dank Erweiterungen wieHeavensward, Stormblood, Shadowbringers, und - bald- FINAL FANTASY XIV: Endwalker.

Die neue Erweiterung erscheint am 23. November 2021 for PC, Mac, PS4 and PS5. Wer sie vorbestellt, darf sich über einige großartige Boni freien, zum Beispiel:

Früher Zugang - Wenn ihr die Erweiterung vorbestellt, könnt ihr sie vor dem offiziellen Start spielen. Der frühe Zugang soll am Freitag, dem 19. November 2021 um 10 Uhr MEZ starten.

Spielgegenstand: Menphina Ohrring - Ein wunderschöner Ohrring mit einem Design, das vom Mond inspiriert ist – einer von vielen Orten, die der Krieger des Lichts in Endwalker besuchen wird. Dieser nützliche Ohrring verfügt über Attribute, die je nach Klasse/Job und aktueller Stufe des Benutzers variieren, wenn er angelegt wird. Zusätzlich gewährt der Ohrring einen 30%igen Routine-Bonus, wenn er getragen wird und Gegner besiegt werden – perfekt, um eure Jobs auf Stufe 80 zu bringen.

Spielgegenstand: Palom-Puppe - PPalom, einer der jungen Zwillinge aus FINAL FANTASY IV, kommt als Begleiter und schließt sich euren Abenteuern an.

Holt euch FINAL FANTASY XIV: Endwalker

Wenn ihr noch nicht in die Welt von FINAL FANTASY XIV Online abgetaucht seid und einige der vorgestellten Gegenden gerne selbst erkunden würdet, dann ist jetzt die beste Zeit dafür gekommen. Die kostenlose Testversion lässt euch durch das gesamte A Realm Reborn und die erste Erweiterung Heavensward spielen, bis Stufe 60 und ohne Beschränkung der Spielzeit.

Und wenn ihr rund um FINAL FANTASY XIV Online stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt doch einfach dem Team auf Social Media: