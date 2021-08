Near-Mage: Finanzierungsziel bei Kickstarter innerhalb 12 Stunden erreicht

PC Linux

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bereits 12 Stunden nach dem Start der Kickstarter-Kampagne zu Near-Mage konnten sich die Entwickler Stuck In Attic über das Erreichen des Finanzierungsziels von 25.250 Euro freuen. Dazu haben bereits knapp 500 Unterstützer gereicht, die den Schöpfern von Gibbous - A Cthulhu Adventure (zum Spiele-Check) ihr Vertrauen schenkten.

Das erste Stretch Goal, welches bei 26.925 Euro lag, wurde ebenfalls bereits erreicht, auch wenn die Kampagne derzeit noch keine 24 Stunden alt ist. Dabei handelt es sich um die Unterstützung für Linux-Betriebssysteme. Das nächste Strechgoal, das voraussichtlich in den nächsten Stunden finanziert sein wird, liegt bei 29.450 Euro und ermöglicht die Aufnahme des Soundtracks mit echten Instrumenten. Weitere Stretchgoals werden bisher geheim gehalten, mit Ausnahme der letzten beiden: Sollten 63.100 Euro erreicht werden, bekommt das Spiel unter anderem auch eine deutsche Lokalisierung, bei 71.520 Euro sollen auch Konsolenversionen des Spiels entstehen.

Als Unterstützer könnt ihr, wie bei Kickstarter üblich, wieder aus vorgegebenen "Belohnungen" wählen, so gibt es zum Beispiel für 17 Euro eine digitale Lizenz des Spiels. Verpackungs-Sammler werden ab 125 Euro fündig, in dieser Preisstufe gibt es neben einigen digitalen Dingen auch eine "Big Box"-Verpackung und eine Stadtkarte.

Im Rahmen der Kampagne wurden auch weitere Details zum Spiel verraten. So spielt Near-Mage nicht nur wie angedeutet im gleichen Universum wie Gibbous, sondern soll auch lose Story-Fäden aus dem Vorgänger wieder aufnehmen. Ebenso werden wohl "Fan-Lieblinge" wie die schwarze Katze Kitteh aus Gibbous auch in Near-Mage auftauchen. Die bereits angekündigten Rollenspiel-Elemente sollen auch ein Art Crafting-System beinhalten, mit dem ihr eure gelernten Zaubersprüche individualisieren und so auf verschiedene Art Rätsel lösen könnt. Außerdem werdet ihr das Aussehen des Hauptcharakters Illy anpassen können. Allerdings müsst ihr euch bis dahin noch eine ganze Zeit gedulden: Near-Mage wird nicht vor 2023 erscheinen.