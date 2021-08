PM: Ariettas Reise in die Geisterwelt von Arietta of Spirits startet am 20. August auf PC und Konsolen (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4

Ariettas Reise in die Geisterwelt von Arietta of Spirits startet am 20. August auf PC und Konsolen

Paris, 6. August 2021 – Der französische Publisher Red Art Games gibt in Partnerschaft mit Third Spirit Games bekannt, dass das charmante Adventure Arietta of Spirits am 20. August digital auf Steam für 14,99€ und für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox und im Microsoft Store für 19,99€ erscheinen wird.

Eine Demo des Spiels wird im Nintendo eShop, PlayStation Store und Microsoft Store ab dem 13. August verfügbar sein und das Spiel kann vom 13. August, bis zum 19. August mit einem 10-prozentigen Rabatt im Nintendo eShop und Microsoft Store vorbestellt werde.

Arietta of Spirits ist ein charmantes Adventure, das mit gefühlvollem Narrativ, dichtem Gameplay und schnellen Kämpfen punktet.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Arietta und ihrer Familie, die die Hütte der Großmutter besuchen – zum ersten Mal, seit diese verstorben ist. Der Familienausflug nimmt eine seltsame Wendung, als Arietta einen neuen Freund gewinnt und damit auch die Fähigkeit erhält seltsame Geister zu sehen, die die Insel bewohnen.

Physische Versionen können weiterhin im Red Art Games Store vorbestellt werden. Die Standardedition für Nintendo Switch und PlayStation 4 kostet 34,99€, die auf 3.000 exemplare limitierte “Red Edition” für die Nintendo Switch 59,99€.

Über Third Spirit Games: Third Spirit Games ist ein drei Personen starkes Entwicklungsstudio aus Finnland, das Retro-inspirierte Videospiele für PC und Konsolen entwickelt.

Über Red Art Games: Red Art Games ist eine Publishing-Gesellschaft, die physische Versionen von Videospielen anbietet, die sonst nur digital und als limitierte Editionen für Sony PlayStation 4, und Nintendo Switch verfügbar sind.

Dieses Jahr hat Red Art Games mit ihrem ersten Release Sturmfront – The Mutant War: Übel Edition die Welt des digitalen Publishings betreten und führt dies nun mit Arietta of Spirits, das am 20. August 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und im Microsoft Store erscheint, fort!

