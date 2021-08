Iron Harvest kommt auch auf Playstation 5 und Xbox Series X/S

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Iron Harvest ab 35,39 € bei Amazon.de kaufen.

Bekanntermaßen arbeitet Entwickler King Art mit Hochdruck an der Konsolen-Portierung des Echtzeitstrategie-Titels Iron Harvest (im Test, Note: 8.5). Bisher waren ein Release auf Playstation 4 und Xbox One vorgesehen, wie das Studio nun bekannt gegeben hat, wird die Umsetzung auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Wenn ihr das Projekt via Kickstarter finanziert habt, dürft ihr euch entscheiden, welche Fassung ihr wollt.

Das Studio hat außerdem ein Video veröffentlicht, das auf die Benutzeroberfläche und Steuerung der Konsolenversionen eingeht. Ansehen könnt ihr es euch unterhalb dieser News. Zum Release-Termin der Umsetzungen sagt King Art lediglich, dass Ende 2021 angepeilt ist. Allerdings habe die Qualität Vorrang, sollte das Team nicht zufrieden sein, könnte sich die Veröffentlichung auch verschieben. Enthalten sein werden alle Erweiterungen, darunter auch die taufrische Operation Eagle (im Spiele-Check).